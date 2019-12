أبرز أرقام ميسي وكريم بنزيما قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو

نجح الفرنسي كريم بنزيما في إنقاذ ريال مدريد من السقوط في فخ الهزيمة الثانية له في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا، بعد أن أحرز هدفاً قاتلاً في مرمى فالنسيا على ملعب ”مستايا“ في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في إطار المرحلة الـ17 من المسابقة.

وكاد فالنسيا أن يخطف النقاط الثلاث، بعد أن تقدّم بهدف عن طريق لاعبه الشاب كارلوس سولار باراغان في الدقيقة 78، ولكن في الثانية الأخيرة من المباراة نجح كريم بنزيما في خطف هدف التعادل من ركلة ركنية نفذها الألماني توني كروس وارتقى إليها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل أن تتهيأ أمام الفرنسي الدولي الذي سدد في الشباك، ليعبر الميرينغي موقعة الخفافيش بنقطة كادت ألا تأتي.

وتنتظر ريال مدريد موقعة ساخنة مرتقبة، عندما يلتقي برشلونة، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب ”كامب نو“ في المباراة المؤجلة بينهما، حيث يتصدر الناديان المسابقة حالياً برصيد 35 نقطة لكل منهما، بينما يتفوق البلوغرانا بفارق الأهداف.

ورصدت صحيفة ”آس“ الإسبانية الدور الذي لعبه كريم بنزيما هذا الموسم في الليغا مع ريال مدريد، بعد هدف الإنقاذ الذي أحرزه أمس أمام فالنسيا.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، إن بنزيما منح ريال مدريد 8 نقاط غالية هذا الموسم بأهدافه الحاسمة.

وأشارت إلى هدفه في مرمى بلد الوليد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1، وهدف آخر انتصر به ريال مدريد على إشبيلية خارج الأرض، وهدفيه في مرمى ليفانتي في المباراة التي فاز بها الريال 3-2، وأخيراً هدفه القاتل أمس في مرمى فالنسيا.

وسوف يفرض الكلاسيكو المرتقب، يوم الأربعاء المقبل، مواجهة فنية بين كريم بنزيما والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وأسطورة نادي برشلونة، في ظل المنافسة الحامية بينهما على لقب هداف الليغا.

ويتربع ميسي وبنزيما على قمة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفاً لكل منهما.

ورصدت تقارير صحفية إسبانية مقارنة بين النجمين قبل كلاسيكو الأربعاء.

ويتساوى ميسي وبنزيما في عدد الأهداف المسجلة، 12 هدفًا، ويتفوق ميسي في صناعة الأهداف، حيث صنع 6 مقابل 5 لبنزيما، كما خلق النجم الفرنسي 31 فرصة للتهديف، متفوقاً على ميسي بفارق فرصة واحدة، وفي النهاية لعب ميسي 901 دقيقة مع برشلونة هذا الموسم في الليغا، في حين بلغ إجمالي عدد دقائق بنزيما 1304 دقائق.

