تقارير: 12 سيارة مدرعة ترافق ريال مدريد إلى ”كامب نو“ لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

كشف برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني الشهير تفاصيل جديدة بشأن عملية حماية فريق ريال مدريد خلال توجهه إلى ملعب ”كامب نو“، لمواجهة نظيره برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، يوم الأربعاء المقبل.

وكانت مجموعة ”تسونامي الديمقراطية“ الاحتجاجية قد وجهت رسالة بشأن الكلاسيكو، حيث قالت: ”من السهل إقامة المباراة بشكل طبيعي، وما على إدارة برشلونة سوى ضمان وجود اللافتات الخاصة بنا في مدرجات كامب نو، وداخل الملعب“.

ووفقًا للبرنامج، فإن بعثة ريال مدريد ستتحرك إلى ”كامب نو“ وسط حماية 12 سيارة مدرعة من الأمن المحلي.

وسبق أن زعمت تقارير أن لاعبي ريال مدريد لن يغادروا الطائرة في كتالونيا، إلا إذا تأكدوا من وجود قوات أمن كافية لحماية وصولهم إلى ”كامب نو“.

يذكر أنه كان مقررًا إقامة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا، قبل أن يتم تأجيله بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كتالونيا إلى يوم 18 من الشهر الجاري.

وانتزع ريال مدريد التعادل 1-1 خارج ملعبه مع فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس الأحد، بعد هدف من كريم بنزيما في الوقت المحتسب بدل الضائع، جاء بعد إنقاذ ضربة رأس من حارس مرمى فريقه تيبو كورتوا.

وبهذا التعادل تساوى ريال مدريد، صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، مع برشلونة المتصدر، قبل ثلاثة أيام من زيارة غريمه التقليدي في مباراة القمة، يوم الأربعاء.

ووضع المهاجم الإسباني كارلوس سولير فالنسيا في المقدمة في الدقيقة 78 في مباراة متوترة بعدما قابل تمريرة من دانييل واس بتسديدة في المرمى من مدى قريب.

واعتقد البديل لوكا يوفيتش أنه أدرك التعادل لريال مدريد في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن هدفه ألغي بداعي التسلل.

غير أن الفريق الزائر رفض الاستسلام وخرج كورتوا من مرماه في ركلة ركنية في محاولة أخيرة لإدراك التعادل.

وسدد الحارس البلجيكي برأسه باتجاه المرمى لكن نظيره في فالنسيا خاومي دومينيك أنقذ محاولته لترتد الكرة إلى بنزيمة ليتابعها في الشباك.

وحرم الهدف فالنسيا من التقدم للمركز السادس في الترتيب وبقي سابعًا برصيد 27 نقطة.