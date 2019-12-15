أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا: 1-1 (فيديو)

سجل كارلوس سولير لاعب نادي فالنسيا الهدف الأول في شباك ريال مدريد خلال المباراة التي تجمع في قمة مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.

وجاء هدف سولير في الدقيقة 77 من متابعة لعرضية زميله.

ونجح كريم بنزيما في إدراك هدف التعادل في الثانية الأخيرة.

هدف ⚽️ كارلوس سولير يهز شباك الملكي بالتخصص! فالنسيا 1 ريال مدريد 0#beINLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/b1djlVM8P8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2019

GOAL! ???? Courtois gets up and thinks he's scored but Benzema is on hand to level things up right at the death! Drama in the final seconds.#VAL 1 – 1 #RMA#beINLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/kuJpiD3FgV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 15, 2019

ويحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه التقليدي، برشلونة، بعد تعادله مع ريال سوسيداد في مباراة ملعب ”أنويتا“، مساء السبت، وحصوله على نقطة، ولكن يملك الفريق الملكي فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة حال الفوز على ”الخفافيش“.

وفي آخر 6 مواجهات بينهما على ملعب مستايا، حقق فالنسيا الانتصار في 3 مناسبات، بينما فاز اللوس بلانكوس مرتين وتعادلا مرة وحيدة.

يحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول الليغا برصيد 26 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات مقابل 5 تعادلات و4 هزائم وسجل 26 هدفًا واستقبل 23.