أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا: 1-1 (فيديو)

سجل كارلوس سولير لاعب نادي فالنسيا الهدف الأول في شباك ريال مدريد خلال المباراة التي تجمع في قمة مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.

وجاء هدف سولير في الدقيقة 77 من متابعة لعرضية زميله.

ونجح كريم بنزيما في إدراك هدف التعادل في الثانية الأخيرة.

GOAL! ???? Courtois gets up and thinks he's scored but Benzema is on hand to level things up right at the death! Drama in the final seconds.#VAL 1 – 1 #RMA#beINLiga #ValenciaRealMadrid pic.twitter.com/kuJpiD3FgV

