هل يخطط برشلونة لاستعادة بيب غوارديولا في الموسم المقبل؟

بات مستقبل إرنستو فالفيدري المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، مهددًا بعد أن تعالت العديد من الأصوات التي تطالب برحيله عن تدريب الفريق نظرًا لتراجع الأداء بقوة خلال الفترة الأخيرة.

ازدادت حدة التكهنات برحيل فالفيردي عن الفريق الكتالوني في الأيام القليلة الماضية، بعد ظهور أنباء عن وجود بند في عقد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، والمدرب السابق للبلوغرانا يسمح له بفسخ تعاقده مع ناديه.

عودة إلى الكامب نو

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن إدارة نادي برشلونة تراقب موقف بيب غوارديولا من الاستمرار مع مانشستر سيتي، تمهيدًا للتحرك لإعادته مرة أخرى لتدريب الفريق.

وينتظر برشلونة رحيل غوارديولا عن السيتي، في نهاية الموسم عن طريق تفعيل بند في عقده يسمح له بفسخ التعاقد إذا ما استوفى بعد الشروط التي ترضي النادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي يعاني هذا الموسم تحت قيادة بيب الذي يبدو وأن أفكاره قد نفدت ولم يعد قادرًا على اللحاق بليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

زوجة بيب

وتلعب زوجة بيب غوارديولا دورًا مؤثرًا في تحديد وجهته المقبلة، سواء بالاستمرار مع مانشستر سيتي أو الرحيل إلى فريق آخر.

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ أن زوجة بيب قد عادت إلى برشلونة مع أحد أبنائها الثلاثة في الصيف الماضي.

وتمتلك زوجة غوارديولا شركة أزياء ناجحة في برشلونة، إلا أنها تجد صعوبة في إدارة أعمالها أثناء إقامتها في مدينة مانشستر.

وكان برشلونة قد اكتسح الجميع أثناء تولي غوارديولا منصب المدير الفني للفريق قبل رحيله لتدريب بايرن ميونيخ الألماني.

موقف فالفيردي

وذكرت الصحيفة أن برشلونة وعلى الرغم من تصدره الليغا الإسبانية إلا أنه يأمل في عودة بيب مرة أخرى.

وسيرحب مسؤولو النادي الكتالوني بمدربهم السابق بأذرع مفتوحة، خاصة مع فشل البلوغرانا في حصد لقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.

غوارديولا ينفي

على الجانب الآخر نفى المدرب الإسباني وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي في الموسمين الماضيين مع نهاية الموسم الحالي.

وكانت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية قد أكدت أن غوارديولا يمكنه الرحيل دون الإخلال بعقده طالما استوفى بعض الشروط التي ترضي النادي، ورغم ذلك تثق إدارة مانشستر سيتي في أن غوارديولا سيبقى موسمًا آخر رغم أنه أظهر بعض علامات الإحباط وعدم الرضا مؤخرًا من تراجع النتائج وكثرة الإصابات بالفريق.

وقال غوارديولا الشهر الماضي إنه كان مستعدًا لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي رغم أنه يخوض موسمه الرابع حاليًا مع الفريق.

وبعد غياب عن الألقاب في موسمه الأول قاد مانشستر سيتي لـ7 ألقاب محلية من أصل 8 متاحة، بما في ذلك جميع الألقاب المحلية الثلاثة الموسم الماضي في رقم قياسي غير مسبوق.

بايرن في الصورة

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية قد أكدت في وقت سابق أن بيب غوارديولا المدير يأتي على رأس المرشحين لقيادة البافاري، حيث يتبقى في عقد المدرب الإسباني صاحب الـ 48 عامًا مع السيتي عام واحد فقط.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن عائلة غوارديولا غير سعيدة بالإقامة في مدينة مانشستر، كما أن بيب لم يتخلص إلى الآن من منزله في ميونخ.

وأشارت بيلد إلى أن بيب حرص على زيارة تدريبات البايرن قبل عدة أشهر في ميونخ، في ظل علاقته الطيبة مع المسؤولين في النادي الألماني.

وتأمل إدارة البافاري في إقناع غوارديولا بتولي منصب المدير الفني للفريق في الصيف المقبل وفسخ تعاقده مع السيتي.