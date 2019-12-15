فالفيردي يسلب نادي برشلونة نقطة قوته قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد (صورة)

تعادل برشلونة أمام ريال سوسيداد 2/2 في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني ليفقد نقطتين قد تكلفاه الصدارة في حال فوز ريال مدريد أمام فالنسيا.

وركزت صحيفة ”ماركا“ على فقدان برشلونة السيطرة على الكرة خلال اللقاء حيث بلغت استحواذه 46،58% فقط، وهي المرة التاسعة التي يفقد خلالها الفريق السيطرة في عهد المدرب إرنيستو فالفيردي.

ويعتبر عدد المباريات التسعة الأعلى لمدرب في برشلونة منذ بداية سيطرة الفريق في عهد الإسباني بيب غوارديولا أو ما يعرف بالعصر الذهبي، حيث قاد المدرب الحالي لمانشستر سيتي فريقه السابق في 247 مباراة ولم يفقد السيطرة على الكرة سوى في مباراة وحيدة.

والمفاجأة أن برشلونة في عهد بيب غوارديولا فقد السيطرة على الكرة في لقاء أمام خيتافي الفريق الصغير للعاصمة الإسبانية مدريد يوم 6 شباط/ فبراير 2010 وفي عز سيطرة الفريق على إسبانيا وأوروبا والعالم.

وفي عهد المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينيو فقد برشلونة السيطرة على الكرة في لقاء واحد أيضًا من أصل 59 لقاءً.

وزادت اللقاءات في عهد المدرب السابق لويس إنريكي المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا والذي قاد برشلونة في 181 لقاءً وفقد السيطرة على الكرة في 6 لقاءات.

بينما مع فالفيردي الذي قاد برشلونة في 141 لقاءً فقد خسر السيطرة على الكرة في 9 لقاءات بعضها حقق خلاله الفوز رغم فقدانه السيطرة على الكرة.

وفقد برشلونة السيطرة على الكرة في 3 لقاءات في دوري أبطال أوروبا و4 لقاءات في الدوري الإسباني ولقاءً في كأس ملك إسبانيا ولقاء في كأس السوبر الإسباني.

وفقد برشلونة السيطرة على الكرة مرتين أمام ريال سوسيداد واحدة في ملعبه الكامب نو، كما فقدها مرة أمام ريال مدريد.

ويبقى لقاء الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد الأربعاء اختبارًا جديدًا للمدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي وبرشلونة في قلب ملعبه أمام فريق بدوره يلعب من أجل السيطرة على الكرة ومنع منافسه من التحكم فيها.