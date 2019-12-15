فيديو جديد قد يبرئ حكم مباراة برشلونة وريال سوسيداد من تهمة عدم احتساب ركلة جزاء للبلوغرانا (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدًا من الدقائق الأخيرة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد، التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني، وشهدت جدالًا كبيرًا لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح جيرارد بيكيه، مدافع البلوغرانا.

وطالب الفريق الكتالوني بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بداعي جذب جبرارد بيكيه من قِبل مدافع الفريق الباسكي دييغو يورنتي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا، وكذلك تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“.

ويظهر في الفيديو المتداول عبر ”تويتر“، أن بيكيه جذب لاعب سوسيداد أولًا من القميص قبل أن يقوم الأخير بالأمر ذاته في محاولة لإبعاد بيكيه ليسقطا سويًّا على الأرض ويطالب بركلة الجزاء، التي أشعلت الاحتجاج لدى مسؤولي ”البلوغرانا“.

هذه شلون البرشلوني يبيها بلنتي؟؟؟ https://t.co/r6Ht72BdBT — Mshari.. Alharbi (@Mshari_AL_Harbi) December 15, 2019

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فقد تقدَّم برشلونة، عبر رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، يوم السبت، باحتجاج رسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب الاستخدام السيئ لتقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“ خلال مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2).

وأبرز بارتوميو في الخطاب المرسل لرئيس الاتحاد، لويس روبياليس، انزعاجه الشديد من كيفية استخدام التقنية في هذه اللعبة تحديدًا، لاسيما وأن ريال سوسيداد تقدم في النتيجة في الشوط الأول من ركلة جزاء شهدت لعبة مماثلة.

مسك لاعب ريال سوسيداد لبيكيه كان بسبب سقوط اللاعب وما كان مقصود ، لكن لاحظ مسك بيكيه للمدافع قبل كل شيء pic.twitter.com/ePdfAW0qSf — ABDULRHMAN` (@abod_ramos) December 15, 2019

وأشارت مصادر من داخل النادي الكتالوني في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية إلى أن البرسا يعد أحد أكثر الأندية التي حاربت من أجل تطبيق الـ“VAR“، رغم اعتقادها الواضح بأنها لا ستستخدم بالطريقة المثلى.

وفقد البلوغرانا نقطتين ثمينتين ليصبح رصيده 35 نقطة، ويمهد الطريق أمام غريمه التقليدي ريال مدريد (34 نقطة) للانفراد بالصدارة في حالة فوزه، مساء اليوم الأحد، على فالنسيا في عقر داره (المستايا).