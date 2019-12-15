الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يخوض فريق ريال مدريد اختبارًا صعبًا وقويًا أمام مضيفه فالنسيا في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

ويتطلع ريال مدريد للانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني، استغلالاً لهدية ريال سوسيداد الذي أسقط برشلونة في فخ التعادل قبل لقاء الكلاسيكو، يوم الأربعاء المقبل، بين الريال وبرشلونة، ولكن فالنسيا على ملعبه لن يكون خصمًا سهلاً بالنسبة للفريق المدريدي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”ميتسايا“ في الحادية عشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل فالنسيا المركز الثامن في جدول الليغا برصيد 26 نقطة، وحقق الفريق 7 انتصارات مقابل 5 تعادلات و4 هزائم وسجل 26 هدفًا واستقبل 23.

ويبقى هداف الفريق بالدوري الثنائي دانيلو باريخو وماكسمليانو غوميز برصيد 6 أهداف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر، وحصد الفريق الملكي 10 انتصارات وتعادل 4 مرات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل الريال 32 هدفًا واستقبل 11 هدفًا، ويبقى هداف الفريق الفرنسي كريم بنزيمة برصيد 11 هدفًا.

آخر لقاء بين فالنسيا وريال مدريد أقيم يوم 3 أبريل الماضي وفاز به فالنسيا بنتيجة 2-1.

ريال مدريد.. وفرصة الصدارة

يأمل ريال مدريد استغلال هدية ريال سوسيداد الذي عطل فريق برشلونة من خلال اعتلاء الصدارة بالفوز على فالنسيا في عقر داره.

وتحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن لقاء فالنسيا مؤكدًا أنه مهم للغاية بالنسبة لفريقه بغض النظر عن حسابات الكلاسيكو خاصة أن مشوار الليغا ما زال طويلاً، رافضًا فكرة الاعتراض على حصول برشلونة على راحة إضافية عن ريال مدريد.

ويغيب عن ريال مدريد 8 لاعبين هم فيرلاند ميندي للإيقاف ومارسيلو وإدين هازارد وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وجيمس رودريغيز للإصابة وإبراهيم دياز وماريانو دياز لأسباب فنية.

ومن المرجح أن يعتمد زيدان على تشكيلته التي تضم الحارس تيبو كورتوا وأمامه رباعي الدفاع رافايل فاران وسيرجيو راموس وداني كارفخال وناتشو فيرنانديز ويقود خط الوسط كاسيميرو وتوني كروس ومودريتش مع ثلاثي الهجوم غاريث بيل وفيديريكو فالفيردي وكريم بنزيما.

أوراق فالنسيا.. ومفاجأة الخفافيش

يبحث فالنسيا عن الفوز مع مدربه ألبرتو سيلاديس من أجل التقدم في جدول ترتيب الليغا وتحقيق مفاجأة الخفافيش.

ويعاني فالنسيا من غيابات مهمة أيضًا على رأسها كيفين غاميرو والحارس غاسبر سيليسين وماكسي غوميز ولي كانغ إن وكريستيانو بيتشيني وجونسالو غويديس، ويعتمد الخفافيش على تشكيلة تضم الحارس خاومي سانشيز وأمامه رباعي الدفاع إيزيكيل غاراي وغابريل باوليستا ودانييل واس وخوسيه جايا.

ويقود خط الوسط فرانسيس كوكولين ودانييل باريخو وكارلوس سولير مع ثلاثي الهجوم فران توريس ومانو فاليخو ورودريغو مورينو.

وأكد محمد اليماني، مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن هذه المباراة مهمة للغاية في مسيرة الريال هذا الموسم بجانب مباراة الكلاسيكو التي تليها، موضحًا أن فوز ريال مدريد باللقاءين يجعل الفريق متصدرًا للدوري بفارق 5 نقاط.

وأضاف: ”الغيابات ستؤثر على الفريقين ولكن، هناك أوراق مميزة خاصة مع تألق بنزيما وعودة نشاط الثلاثي كروس ومودريتش وكاسيميرو في صفوف الريال بجانب وجود المهاجم رودريغو وخبرة باريخو في صفوف فالنسيا، الذي يملك أيضًا خبرات دفاعية متمثلة في باوليستا وغاراي والظهير الأيسر السريع جايا“.