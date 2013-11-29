صور.. برونا تخون نيمار مع ممثل برازيلي

قالت فابيولا ريبيرت البرازيلية أن برونا ماركيزين خانت صديقها نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني مع ممثل برازيلي.

الصحيفة التي فجرت القنبلة كشفت عن اسم الممثل وهو أرتورو أغويار، مع العلم أنه زميلها في مسلسل يقدم على التلفزيون البرازيلي.

ومن المعروف أن برونا تتمتع بعقلية ليست رذينة على الإطلاق، فهي دائماً ما تفعل تصرفات تجعل نيمار يشتاط غضباً، كان آخرها المشاركة في مسابقة رقص فاضحة.

يذكر أن برونا ونيمار لم يردا بعد على الخبر الذي يبدو أقرب للحقيقة، وقد يتسبب في إنهاء علاقة الثنائي الشاب نهائياً بعد فترة ارتباط طويلة.