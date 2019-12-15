التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا، مساء اليوم الأحد، في مباراة مهمة على ملعب الميستايا، ضمن مواجهات الجولة 17 للدوري الإسباني.

وتأتي مباراة فالنسيا قبل لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، الأربعاء المقبل، وهي المباراة التي تم تأجيلها من الجولة العاشرة لدواع أمنية.

ويحتل الميرنغي وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه التقليدي، برشلونة، بعد تعادله مع ريال سوسييداد في مباراة ملعب ”أنويتا“، مساء السبت، وحصوله على نقطة، ولكن يملك الفريق الملكي فرصة ذهبية للانفراد بالصدارة حال الفوز على ”الخفافيش“.

في آخر 6 مواجهات بينهما على ملعب مستايا، حقق فالنسيا الانتصار في 3 مناسبات، بينما فاز اللوس بلانكوس مرتين وتعادلا مرة وحيدة.

واستطاع ريال مدريد أن يحقق الثلاث نقاط الكاملة في المباراة السابقة أمام إسبانيول وانتصر بنتيجة 2 / 0، بعدما انتصر على ألافيس في الجولة الـ 15 بهدفين مقابل هدف.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ناتشو، راموس، فاران، كارفخال

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كروس، إيسكو

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام 22 مساءً بتوقيت القاهرة، 23 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD3، بتعليق علي محمد علي.