أتلتيكو مدريد يعبر أوساسونا ويستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني

استعاد فريق أتلتيكو مدريد، يوم السبت، ذاكرة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وتغلب أتلتيكو مدريد على ضيفه أوساسونا بهدفين دون رد في الجولة السابعة عشر للمسابقة المحلية.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز العاشر، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 35 نقطة.

حاول لاعبو أتلتيكو مدريد استغلال عاملي الأرض والجمهور وتسجيل هدف في شوط المباراة الأول إلا أن جميع محاولاتهم لم تتكلل بالنجاح.

واستمر مسلسل إضاعة الهجمات إلى أن جاءت الدقيقة 67 ليتمكن فريق العاصمة الإسبانية من إحراز هدف التقدم عبر ألفارو موراتا.

وفي الوقت الذي بحث فيه أوساسونا عن التعادل، أضاف أتلتيكو مدريد هدفه الثاني في الدقيقة 75 عبر ساول نيغويز.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج أتلتيكو مدريد فائزًا باللقاء.

يذكر أن آخر انتصار حققه أتلتيكو مدريد في الجولة الثالثة عشر على حساب اسبانيول بثلاثة أهداف لهدف.