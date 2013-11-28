صور.. جماهير ريال مدريد تحتفل برونالدو

كان البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاضر / الغائب الأبرز عن لقاء فريقه ريال مدريد وغلطة سراي التركي، حيث لم يشارك في اللقاء بسبب الإصابة، لكنه كان حاضرا بقوة لدى جماهير البرنابيو الذين خصصوا الأمسية لدعمه والمطالبة بمنحه ما يستحق، وهي الكرة الذهبية.

و حملت الجماهير لافتة عملاقة كتب عليها:" الكرة الذهبية كريستيانو رونالدو"، كما حمل الجمهور أقنعة على وجوههم تضم صور النجم البرتغالي، إضافة إلى لافتات حملت اسمه ورقمه.

و قررت جماهير ريال مدريد منذ حادثة السويسري جوزيف بلاتير رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، دعم نجمها الكبير حيث ساندته في كل اللقاءات التي خاضها، كما لم تفلت فرصة غيابه لتجعله حاضرا في قلب الحدث الأوروبي.

و فاز الريال في غياب نجمه رونالدو بأربعة أهداف لهدف، ولعب منقوصا أكثر من ساعة من المقابلة بعد طرد راموس، لكن رونالدو ظل حاضرا في المدرجات حتى بعد نهاية اللقاء حيث تطالب جماهير الملكي بإنصافه و تتويجه أفضل لاعب في العالم لسنة 2013.