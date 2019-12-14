نادي برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال سوسيداد قبل كلاسيكو الدوري الإسباني

فرض ريال سوسيداد التعادل على نظيره برشلونة بهدفين لهدفين في مباراة الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، التي أقيمت مساء السبت على ملعب ”أنويتا“.

وبات برشلونة مهددًا بفقدان صدارة ترتيب الدوري الإسباني لمصلحة غريمه ريال مدريد قبل صدام الكلاسيكو، في حال تحقيق الفريق الملكي الفوز على حساب فالنسيا غدًا.

تقدم المضيف سوسيداد من ضربة جزاء بعد شد من لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس، ترجمها بنجاح ميكيل أويارزابال في الدقيقة 12.

وتمكن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان من زيارة الشباك أمام فريقه السابق بعد التعادل من كرة ساقطة جميلة في الدقيقة 38.

ومنح لويس سواريز هدف التقدم للبرسا في الدقيقة 49 بعد اختراق النجم ليو ميسي وكسره التسلل ليمنح المهاجم الأوروجوياني هدفًا على طبق من ذهب.

ومن خطأ فادح من حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، أدرك أليكسندر إسحاق التعادل لريال سوسيداد في الدقيقة 62.

ورفع برشلونة رصيده لـ35 نقطة في صارة الليغا مؤقتًا، فيما ارتفع رصيد ريال سوسيداد لـ28 نقطة في المركز الرابع.