 أهداف مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة.. 1-1 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة.. 1-1 (فيديو)

أهداف مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة.. 1-1 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل ميكيل أويارزابال الهدف الأول لفريق ريال سوسيداد في شباك نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”أنويتا“، في الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 38 يضيف غريزمان الثاني للبرسا.

ويأتي برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وحقق البارسا 11 انتصارًا وتلقى الفريق 3 هزائم وتعادلًا وحيدًا، وسجل برشلونة 41 هدفًا، وهو صاحب الهجوم الأقوى، واستقبل 18 هدفًا.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وحقق 8 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 5 هزائم وسجل 26 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.. وفاز برشلونة في آخر 6 مباريات ضد ريال سوسيداد.

ويبحث برشلونة عن تحقيق الفوز؛ للاحتفاظ بالصدارة قبل لقاء الكلاسيكو، يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد، وخاصة أن الفريق الكتالوني حقق فوزًا بالبدلاء على حساب إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وعزز ثقة جماهيره.

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