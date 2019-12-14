أهداف مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة.. 1-1 (فيديو)

سجل ميكيل أويارزابال الهدف الأول لفريق ريال سوسيداد في شباك نظيره برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”أنويتا“، في الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

هددددددددددددددددددددددددددددف ريال سوسيداد الأول HD حـسابـي الأسـاسـي @i7S8R pic.twitter.com/x0bWAV9rwP — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20045) December 14, 2019

وفي الدقيقة 38 يضيف غريزمان الثاني للبرسا.

الهدف الاول برشلونة pic.twitter.com/tkByMdTKi9 — فيديو برشلونة (@Yariga4barca) December 14, 2019

ويأتي برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وحقق البارسا 11 انتصارًا وتلقى الفريق 3 هزائم وتعادلًا وحيدًا، وسجل برشلونة 41 هدفًا، وهو صاحب الهجوم الأقوى، واستقبل 18 هدفًا.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وحقق 8 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 5 هزائم وسجل 26 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.. وفاز برشلونة في آخر 6 مباريات ضد ريال سوسيداد.

ويبحث برشلونة عن تحقيق الفوز؛ للاحتفاظ بالصدارة قبل لقاء الكلاسيكو، يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد، وخاصة أن الفريق الكتالوني حقق فوزًا بالبدلاء على حساب إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وعزز ثقة جماهيره.