التشكيلة الرسمية لمباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيلة الرسمية لفريقه أمام ريال سوسيداد في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

ويسعى البلوغرانا إلى تعزيز انتصاراته على حساب نظيره ريال سوسيداد في ظل معاناة الفريق الكتالوني على ملعب ”أنويتا“.

وجاءت التشكيلة الرسمية للبلوغرانا كالآتي: شتيغين – روبيرتو – بيكيه – لينغليت – بوسكيتس – جوردي ألبا – دي يونغ – راكيتيتش – غريزمان – ليونيل ميسي – سواريز.

ويأتي برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وحقق البارسا 11 انتصارًا وتلقى الفريق 3 هزائم وتعادلًا وحيدًا وسجل برشلونة 41 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى واستقبل 18 هدفًا.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وحقق 8 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 5 هزائم وسجل 26 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.. وفاز برشلونة في آخر 6 مباريات ضد ريال سوسيداد.

يبحث برشلونة عن تحقيق الفوز للاحتفاظ بالصدارة قبل لقاء الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد، وخاصة أن الفريق الكتالوني حقق فوزًا بالبدلاء على حساب إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وعزز ثقة جماهيره.