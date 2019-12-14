كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يخوض برشلونة اختبارًا قويًا أمام مضيفه ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت، في الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

ويبحث برشلونة عن تعزيز انتصاراته على حساب ريال سوسيداد في ظل معاناة الفريق الكتالوني على ملعب ”أنويتا“، وهو الأمر الذي يثير مخاوف البارسا قبل لقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة برشلونة وريال سوسيداد، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 18:00 بتوقيت السعودية على ملعب ”أنويتا“ في الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يتصدر برشلونة ترتيب الليغا برصيد 34 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وحقق البارسا 11 انتصارًا وتلقى الفريق 3 هزائم وتعادل وحيد وسجل برشلونة 41 هدفًا وهو صاحب الهجوم الأقوى واستقبل 18 هدفًا.

ويحتل ريال سوسيداد المركز الرابع برصيد 27 نقطة، وحقق 8 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 5 هزائم وسجل 26 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.. وفاز برشلونة في آخر 6 مباريات ضد ريال سوسيداد.

أسلحة برشلونة

يبحث برشلونة عن تحقيق الفوز للاحتفاظ بالصدارة قبل لقاء الكلاسيكو يوم الأربعاء المقبل ضد ريال مدريد، وخاصة أن الفريق الكتالوني حقق فوزًا بالبدلاء على حساب إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا وعزز ثقة جماهيره.

وقال المدرب إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قبل اللقاء إنه لا يجب تجاوز مباراة ريال سوسيداد والتفكير في الكلاسيكو، مؤكدًا أن لقاء أنويتا دائمًا يكون صعبًا بالنسبة للبارسا.

ويغيب عن برشلونة عثمان ديمبلي وآرثر ميلو للإصابة وجونيور فريبو وموسى واجي لأسباب فنية، ويعتمد برشلونة على تشكيلته التي تضم الحارس مارك تير شتيغن وأمامه رباعي الدفاع سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه وكليمنت لينغليت وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتش وفرانكي دي يونغ وإيفان راكيتيتش، بينما يقود الهجوم ليويل ميسي وأنطوان غريزمان ولويس سواريز.

مفاجأة سوسيداد

يبحث ريال سوسيداد عن مفاجأة على ملعبه لإسقاط برشلونة وتحسين ترتيبه في الليغا بقيادة المدرب إيمانويل ألجواسيل استغلالًا لتركيز البارسا مع لقاء الكلاسيكو.

ويغيب عن سوسيداد الرباعي روبين لا نورماند للإيقاف ودافيد زورتوزا وآسير إياراميندي وآرتيز ايلوستوندو لظروف الإصابات، ويعتمد سوسيداد على تشكيلته التي تضم أليخاندرو ريميرو لحراسة المرمى ورباعي الدفاع دييغو يورينتي وإيغور زوبيليديا وجوسيبا زالدو وناتشو مونريال.

ويقود خط الوسط أندير جيوفارا وميكيل ميرينو ومارتين أوديغارد، بينما يقود الهجوم ويليان خوسيه وبورتو وميكيل اويارازابال.. ويمثل هذا الثلاثي القوة الهجومية الضاربة في تشكيلة سوسيداد من أجل تحقيق المفاجأة واختراق دفاعات برشلونة.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندرليغ البلجيكي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“: إن صعوبة هذه المباراة على برشلونة تتمثل في التفكير في لقاء الكلاسيكو وأحيانًا خوف بعض اللاعبين من التعرض لإصابات قبل مباراة ريال مدريد.

وأوضح أن برشلونة سيدفع بالقوة الضاربة لأن مباراة سوسيداد تمثل 3 نقاط أيضًا مثل مباراة الكلاسيكو، وبالتالي الحذر منها مطلوب تمامًا مثل لقاء الريال، مؤكدًا أن سوسيداد فريق مميز ويقدم مستويات طيبة في المرحلة الماضية.

وأوضح أن ريال سوسيداد يحتل المركز الرابع ولديه طموحات كبيرة لتحقيق هدف التواجد في المربع الذهبي، مؤكدًا أن هذا الفريق يملك أيضًا لاعبًا هدافًا مميزًا مثل ويليان خوسيه الذي سجل 7 أهداف في الليغا.