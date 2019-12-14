تقرير: برشلونة يرغب باستعادة تياغو ألكانتارا من بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة يرغب باستعادة تياغو ألكانتارا لاعب وسطه السابق، ونجم بايرن ميونخ الحالي، في ظل احتمالية رحيل الثنائي إيفان راكيتيتش، وأرتورو فيدال.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“الإسبانية، فإن برشلونة يسعى إلى تعزيز وسط ملعبه بإعادة ألكانتارا البالغ من العمر 28 عامًا إلى كامب نو، ورحل اللاعب عن برشلونة العام 2013.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يعلم أنه سيواجه مشكلة في إتمام الصفقة، بسبب عدم قدرته على توفير مطالب بايرن ميونخ المالية.

وفقد ألكانتارا مكانه في تشكيلة بايرن ميونخ الأساسية، منذ أن رحيل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، وحل بدلًا منه مساعده هانز فليك.

وينتهي عقد ألكانتارا مع بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم المقبل.

ميسي ليس الأفضل في التاريخ

أكد البرازيلي رونالدينيو لاعب منتخب البرازيل وبرشلونة سابقًا، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يمكن وصفه بأنه أفضل لاعب في عصره، لكن ليس في تاريخ كرة القدم.

وأجاب رونالدينيو عن سؤال حول رأيه بفوز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة، وقال:“سعيد من أجل ميسي؛ لأنه صديق لي، كما أنه بات رمزًا لبرشلونة“.

وأضاف:“لا أحب المقارنات؛ لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ، فهناك دييغو مارادونا، وبيليه، ورونالدو“.

وشدد رونالدينيو:“لا يمكنني أن أقول إن ليونيل ميسي هو الأفضل في التاريخ، ولكنه نعم الأفضل في عصره“.

وجاءت تصريحات رونالدينيو للصحفيين عقب خوضه، أمس الأول الخميس، مباراة استعراضية لتنس كرة القدم على ملعب ”سنتيناريو“ في ولاية موريلوس بوسط المكسيك، حيث تم إعلانه سفيرًا رياضيًا وزائرًا مميزًا.

وأمام نحو 5 آلاف شخص وبرفقة لاعب كرة القدم المكسيكي السابق وحاكم ولاية موريلوس، كواوتيموك بلانكو، أبدى رونالدينيو، البالغ من العمر 39 عامًا، امتنانه على التكريم، وقال:“من المشرّف لي أن أكون هنا“.

ولعب رونالدينيو لبرشلونة 5 مواسم، قاده فيها إلى لقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس السوبر الإسباني، ولقب في دوري أبطال أوروبا، ونال جائزة الكرة الذهبية العام 2005.

وشارك رونالدينيو مع برشلونة في 207 مباريات، سجل فيها 94 هدفًا وصنع 71.

ولعب رونالدينيو إلى جانب ميسي 80 مباراة مع برشلونة.