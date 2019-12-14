التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يسعى برشلونة إلى الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، عندما يحل على ريال سوسيداد، على ملعب أنويتا، اليوم السبت، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتُنقل على قناة beIN SPORTS HD3، بصوت علي محمد علي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 34 نقطة من 15 مباراة، ويتفوق بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، الذي لعب 15 مباراة أيضًا، في حين يأتي ريال سوسيداد في المركز الرابع، ويملك 27 نقطة من 16 مباراة.

وبعد هذه المباراة يستضيف برشلونة منافسه ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو، الأربعاء المقبل، على ملعب كامب نو، في الجولة العاشرة (مؤجلة).

وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يلعب برشلونة بهذه التشكيلة أمام ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينغليت جوردي ألبا.

الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتش، فرينكي دي يونغ.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان غريزمان.

كما توقعت صحيفة ”أس“ أن يلعب برشلونة بالتشكيلة ذاتها:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمونت لينغليت جوردي ألبا.

الوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتش، فرينكي دي يونغ.

الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان غريزمان.