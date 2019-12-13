فالفيردي: برشلونة يركز على مباراة سوسيداد ولا ينشغل بريال مدريد

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إن فريقه سيركز على مواجهة ريال سوسيداد خارج أرضه، غدًا السبت، رغم استضافة ريال مدريد منافسه التقليدي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، يوم الأربعاء المقبل.

ويملك النادي الكتالوني، الذي يتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، سجلًا متواضعًا خارج أرضه أمام سوسيداد صاحب المركز الرابع القادم من إقليم الباسك وهو ما يعوّل عليه فالفيردي بمساعدة لاعبيه على التركيز في مباراة يوم غدٍ بدلًا من قمة ريال مدريد.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي، اليوم:“مباراة يوم غدٍ ستكون صعبة حقًا، إنها واحدة من أصعب المباريات التي نخوضها خارج أرضنا، انتصرنا هناك في آخر موسمين، لكن قبل ذلك كنا نخسر هناك عامًا تلو الآخر، واحتلال سوسيداد المركز الرابع وامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين يزيدان من صعوبة المباراة، وفي آخر زيارة لهم إلى ملعبنا ضغطوا علينا بشدة وكان من الصعب علينا مواجهة هذا الضغط.

وتابع:“بالطبع أدرك أن مباراة القمة أمام ريال مدريد تستحوذ على الاهتمام، لكن لن نفقد تركيزنا لأن النقاط الثلاث المتاحة أمام سوسيداد هي ذاتها أمام ريال مدريد، واللاعبون يركزون بشدة على المباراة المقبلة“.

وأضاف فالفيردي أن المدافعين جوردي ألبا، ونلسون سيميدو، سيخضعان لاختبار في وقت لاحق للتأكد من جاهزيتهما، بينما من المحتمل أن ينضم لاعب الوسط آرثر إلى المهاجم عثمان ديمبلي ضمن قائمة المصابين الغائبين عن المباراة.

وقال المدرب الإسباني:“ألبا وسيميدو عادا للتدريبات قبل المباراة الأخيرة، لكنهما لم يحصلا على الضوء الأخضر من الفريق الطبي للمشاركة. وأتمنى أن يتمكنا من الانضمام للتشكيلة، وآرثر يعاني من مشكلة في الفخذ ولم يتدرب لذلك من المحتمل عدم مشاركته غدًا“.

وتراجع سوسيداد، الذي تصدر الدوري بداية الشهر الماضي، إلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة متأخرًا بفارق 7 نقاط عن برشلونة وريال مدريد.