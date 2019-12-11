ريال مدريد يتخطى كلوب بروغ ويحل ثانيًا بعد باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

عاد فريق ريال مدريد الإسباني، من الأراضي البلجيكية بثلاث نقاط في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتغلب ريال مدريد على مضيفه كلوب بروغ بثلاثة أهداف لهدف في مباراة جاءت مثيرة من جانب لاعبي الفريقين.

أهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة للتسجيل خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وجاء الشوط الثاني غزيرًا بالأهداف، حيث بادر الريال بالتسجيل في الدقيقة 53 عبر رودريغو سيلفا، وبعدها بدقيقتين أدرك كلوب بروج التعادل عن طريق هانز فاناكن.

وردّ الملكي بثنائية عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقتين 64 و91.

كلوب بروج 0 × 1 ريال مدريد | هددددددددددددددددددف رودريغو ????#CLURM

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حساب الأهداف : @ADNAN_GOAL pic.twitter.com/o0vKmKmAUY — @FasterGoal444 (@fastergoal444) December 11, 2019

هددددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ بروج كلوب 1-1 HD حـسابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/e5z7Khs7UJ — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20043) December 11, 2019

كلوب بروج 1 × 2 ريال مدريد | هدف فينيسيوس ⚽️???? pic.twitter.com/SeHT8zGgSw — @king_moosa10 (@oBWPeRje1SNr91O) December 11, 2019

وفي مباراة أخرى تلقى فريق غلاطة سراي التركي، هزيمة ثقيلة من مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بخمسة أهداف دون رد في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما الأرجنتيني ماورو إيكاردي والإسباني بابلو سارابيا في الدقيقتين 32 و35.

وفي الوقت الذي حاول فيه لاعبو غلاطة سراي تقليص النتيجة، جاء الهدف الثالث لباريس سان جيرمان عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 47.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الرابع في الدقيقة 63، قبل أن يختتم الأوروغوياني أدينسون كافاني مهرجان الأهداف بإحرازه للهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

بذلك، تذيل غلاطة سراي الترتيب برصيد نقطتين ليفشل في انتزاع بطاقة التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بينما ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 16 نقطة في الصدارة.