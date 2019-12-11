نجمة إسبانية شابة تكشف حقيقة علاقتها العاطفية مع كريم بنزيما (صورة)

كشفت إستر إكسبوزيتو، الفنانة الإسبانية الشابة، حقيقة ارتباطها عاطفيًا مع الفرنسي كريم بنزيما، نجم هجوم نادي ريال مدريد الإسباني.

وانتشرت شائعات مؤخرًا حول وجود علاقة عاطفية بين النجمة إكسبوزيتو وكريم بنزيما، وذلك في العديد من المجلات التي تهتم بأخبار المشاهير ونجوم الفن وكرة القدم.

حقيقة العلاقة العاطفية

وقالت مجلة Gente الإيطالية إن إكسبوزيتو وكريم بنزيما ارتبطا بعلاقة عاطفية منذ عام، وتطورت تلك العلاقة خلال الشهر الجاري، بعد سلسلة من التقارير التي أشارت إلى الإعجاب المتبادل بين نجمة مسلسل Elite الذي يذاع على شبكة Netflix، وبين نجم نادي ريال مدريد الذي تألق هذا الموسم رفقة الميرينغي.

إلا أن إكسبوزيتو خرجت عن صمتها تجاه تلك الشائعات، وذلك من خلال صورة نشرتها على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

ونشرت النجمة الإسبانية الشابة، التي تبلغ من العمر 19 عامًا فقط، صورة على موقع إنستغرام، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه Fake News أو أخبار ملفقة، في إشارة واضحة إلى عدم وجود أي علاقة بينها وبين كريم بنزيما.

وقال موقع Diariomadridista إن إكسبوزيتو قررت الخروج عن صمتها بكلمات قوية كي تنفي شائعات ارتباطها مع كريم بنزيما، المتزوج من عارضة الأزياء Cora Gauthier منذ عامين، وأنجب منها طفلًا.

وأشار الموقع الإسباني، في التقرير الذي نشره اليوم الأربعاء، إلى أن إكسبوزيتو كانت مرتبطة مع زميلها في مسلسل Elite الممثل الشاب ألفارو ريكو، قبل أن يقرر الثنائي إنهاء العلاقة منذ شهر تقريبًا.

على الجانب الآخر، رفضت محكمة النقض في فرنسا طلب بنزيما الاستئناف؛ من أجل إسقاط تهمة ”الابتزاز“ عنه، في قضية زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا، واعتبرت أن الوسائل التي استعملتها الشرطة كانت قانونية.

تطورات قضية الابتزاز

واتُهم كريم بنزيما في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا بشريط جنسي العام 2015، لكن محامي المهاجم الفرنسي طعن في الأدلة لأن أحد رجال الشرطة تدخل في القضية وأوهم المتهمين بأنه وسيط لماتيو فالبوينا.

وأصبحت أدلة القضية المتهم فيها كريم بنزيما وصديق طفولته كريم زناتي ويونس حواس قانونية، وهو ما قد يؤدي لمحاكمة مهاجم ريال مدريد بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز والمشاركة في مؤامرة إجرامية من أجل إعداد جريمة.

وتم ابتزاز ماتيو فالبوينا بشريط جنسي سُرق من هاتفه وطلبوا من كريم بنزيما التوسط ليقنعه بدفع المال لهم من أجل عدم نشره.

ونصح المهاجم الفرنسي زميله بالدفع لكن ماتيو فالبوينا لجأ للشرطة التي اكتشفت المتورطين واعتقلتهم، بينما تم الاستماع لكريم بنزيما وأطلق سراحه في نفس اليوم.

ويتواجد حاليًا جميع المتهمين خارج أسوار السجن، وقد تجر القضية أيضًا المهاجم الدولي الفرنسي السابق غابرييل سيسيه والذي استُمع له في إطار القضية.

وسيواجه كريم بنزيما مشاكل قضائية في الأسابيع المقبلة بعد رفض محكمة النقض إلغاء الأدلة التي حصلت عليها الشرطة.

وأدت القضية لإبعاد كريم بنزيما عن منتخب فرنسا ولم يشارك في أمم أوروبا 2016 في فرنسا وكأس العالم 2018 في روسيا، والتي شهدت تتويج المنتخب الفرنسي باللقب، ودخل في جدال مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مؤخرًا بسبب إمكانية عودته للمنتخب مجددًا.