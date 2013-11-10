صور..إتصالات السعودية تجدد عقدها مع ريال مدريد

شركة الإتصالات السعودية تجدد عقدها مع ريال مدريد لغاية 2018 و رئيس الفريق الملكي يعتبر الإتفاق خطوة مهمة لدخول أسواق جديدة .

المصدر: الرياض- (خاص) من نور الدين ميفراني

جددت شركة الإتصالات السعودية عقد رعايتها لفريق ريال مدريد لغاية 2018 و وقع العقد رسمياً رئيس الفريق الملكي و رئيس لجنة الإستثمارات في الشركة السعودية في ستاد البرنابيو بمدريد بحضور كل مكونات الفريق الملكي و سفير السعودية في المغرب .

و قال فلورنتينو بيريز :" سيمكننا الإتفاق من الإستمرار في التطور و تنفيذ البرامج التي وضعناها، كما سيمكننا من التقرب لعشاقنا في هذه المنطقة التي تعشق كرة القدم و فريق ريال مدريد الذي يتوفر على لاعبين رائعين و سيقدمون كل شيء من أجل تحقيق أحلام الفريق و جماهيره ."

و قال محمد الضحيان رئيس لجنة الإستثمارات في الشركة :"نحن سعداء بأن نجدد اليوم ونطور شراكتنا الناجحة مع علامة تجارية معروفة عالمياً، وشراكتنا مع نادي ريال مدريد ستجعل النادي ومحتواه أكثر قربا من جميع المشجعين في المنطقة".

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