صور..إتصالات السعودية تجدد عقدها مع ريال مدريد

جددت شركة الإتصالات السعودية عقد رعايتها لفريق ريال مدريد لغاية 2018 و وقع العقد رسمياً رئيس الفريق الملكي و رئيس لجنة الإستثمارات في الشركة السعودية في ستاد البرنابيو بمدريد بحضور كل مكونات الفريق الملكي و سفير السعودية في المغرب .

و قال فلورنتينو بيريز :" سيمكننا الإتفاق من الإستمرار في التطور و تنفيذ البرامج التي وضعناها، كما سيمكننا من التقرب لعشاقنا في هذه المنطقة التي تعشق كرة القدم و فريق ريال مدريد الذي يتوفر على لاعبين رائعين و سيقدمون كل شيء من أجل تحقيق أحلام الفريق و جماهيره ."

و قال محمد الضحيان رئيس لجنة الإستثمارات في الشركة :"نحن سعداء بأن نجدد اليوم ونطور شراكتنا الناجحة مع علامة تجارية معروفة عالمياً، وشراكتنا مع نادي ريال مدريد ستجعل النادي ومحتواه أكثر قربا من جميع المشجعين في المنطقة".