تطور مهم في قضية اتهام لاعبين بالتلاعب بنتيجة مباراة بالدوري الإسباني

برّأت محكمة إسبانية ساحة 36 لاعبًا من تهمة الفساد الرياضي اليوم الإثنين في القضية المتعلقة بمباراة ليفانتي وسرقسطة بموسم 2010/2011 والتي كانت تحت التحقيق بسبب شبهة التلاعب بنتيجتها عقب فوز سرقسطة الذي أبقاه في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وأُدين اثنان من مسؤولي سرقسطة السابقين بالاحتيال وواجه النادي الإسباني تهمة دفع مبلغ 965 ألف يورو (1.06 مليون دولار) للاعبي ليفانتي من أجل تعمد الخسارة ليتمكن سرقسطة من تفادي الهبوط.

وكان آندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان وخافيير أغيري مدرب ليغانيس وغابي فرنانديز قائد أتلتيكو مدريد السابق ضمن الذين خضعوا للمحاكمة.

وذكرت محكمة فالنسيا في بيان أنها وجدت أن جميع المتهمين البالغ عددهم 41 غير مذنبين لعدم كفاية الأدلة.

وأدين أجابيتو إجليسياس رئيس نادي سرقسطة‭ ‬السابق وخافيير بوركيرا المدير المالي السابق للنادي بالغش وحكم عليهما بالسجن لسنة واحدة و3 أشهر.

ولكن على الأرجح لن تنفذ العقوبة نظرًا لقواعد وقف تنفيذ أحكام السجن بحق‭ ‬جناة عند ارتكاب جرائم لأول مرة في إسبانيا.

وأُدين المسؤولان السابقان في سرقسطة باستخدام مبلغ 1.73 مليون يورو من حسابات النادي لدفعها للاعبين كمكافآت تفادي الهبوط.

وعبّر المكسيكي خافيير أغيري، المدرب الحالي لليغانيس، عن رضاه بعد قرار تبرئته الاثنين من اتهامه في قضية تلاعب في مباراة ليفانتي وريال سرقسطة في الليغا.

وظهر أغيري، الذي كان مدربًا لريال سرقسطة آنذاك، هادئًا خلال تصريحات نشرها فريقه الحالي قائلًا: ”أنا سعيد للغاية من أجلي وأجل عائلتي ودائمًا ما وثقت في العدالة، تحية وعناق للجميع“.