محكمة النقض تصدم كريم بنزيما في قضية ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا

رفضت محكمة النقض في فرنسا طلب المهاجم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، الاستئناف الذي تقدم به بنزيما من أجل إسقاط تهمة ”الابتزاز“ عنه، في قضية زميله السابق في منتخب فرنسا، ماتيو فالبوينا واعتبرت أن الوسائل التي استعملتها الشرطة كانت قانونية.

واُتهم كريم بنزيما في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا بشريط جنسي العام 2015 لكن محامي المهاجم الفرنسي طعنوا في الأدلة لأن أحد رجال الشرطة تدخل في القضية وأوهم المتهمين بأنه وسيط لماتيو فالبوينا.

وأصبحت أدلة القضية المتهم فيها كريم بنزيما وصديق طفولته كريم زناتي ويونس حواس قانونية وهو ما قد يؤدي لمحاكمة مهاجم ريال مدريد بتهمة التواطؤ في محاولة ابتزاز والمشاركة في مؤامرة إجرامية من أجل إعداد جريمة.

وتم ابتزاز ماتيو فالبوينا بشريط جنسي سُرق من هاتفه وطلبوا من كريم بنزيما التوسط ليقنعه بدفع المال لهم من أجل عدم نشره.

ونصح المهاجم الفرنسي زميله بالدفع لكن ماتيو فالبوينا لجأ للشرطة التي اكتشفت المتورطين واعتقلتهم بينما تم الاستماع لكريم بنزيما وأطلق سراحه في نفس اليوم.

ويتواجد حاليًا جميع المتهمين خارج أسوار السجن وقد تجر القضية أيضًا المهاجم الدولي الفرنسي السابق غابرييل سيسيه والذي اُستمع له في إطار القضية.

وسيواجه كريم بنزيما مشاكل قضائية في الأسابيع المقبلة بعد رفض محكمة النقض إلغاء الأدلة التي حصلت عليها الشرطة.

وأدت القضية لإبعاد كريم بنزيما عن منتخب فرنسا ولم يشارك في أمم أوروبا 2016 في فرنسا وكأس العالم 2018 في روسيا والتي شهدت تتويج المنتخب الفرنسي باللقب، ودخل في جدال مع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مؤخرًا بسبب إمكانية عودته للمنتخب مجددًا.

ويقدم المهاجم الفرنسي موسمًا جيدًا رفقة ريال مدريد ومنذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس صيف 2018 أصبح الهداف الأول لريال مدريد.