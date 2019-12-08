سواريز: هدفي في مايوركا هو الأفضل في مسيرتي (شاهد)

قال الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، إن الهدف الذي سجله بكعبه في خماسية فوز البرسا على ضيفه مايوركا مقابل هدفين في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني هو ”أفضل“ هدف في مسيرته الاحترافية.

وقال سواريز في تصريحات لتليفزيون البرسا عن الهدف الذي أحرزه في المباراة التي أقيمت مساء السبت: ”هدف اليوم الأفضل في مسيرتي“.

وأوضح: ”كانت لدي زاوية صغيرة للتسديد وكنت أدرك أنه لا يوجد بديل أمامي سوى محاولة تصويب الكرة بالكعب بقوة، ولحسن الحظ دخلت المرمى وسجلت هدفًا جميلًا“.

وحقق برشلونة فوزًا عريضًا بنتيجة (5-2) خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليغا، في معقل البلوغرانا ”كامب نو“.

وسجل لبرشلونة، ميسي ثلاثية ”هاتريك“ في الدقائق 17 و41 و83، وجريزمان في الدقيقة 7، وسواريز في الدقيقة 43، بينما سجل أنتي بوديمير هدفي مايوركا في الدقيقة 35 والدقيقة64.

أربك برشلونة، صاحب الأرض والجمهور، حسابات المنافس بتسجيله هدفًا مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان.

بعد ذلك أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يقلص مايوركا النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق الكرواتي أنتي بوديمير.

وأحرز ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 41، قبل أن يسجل الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 43.

وتمكن بوديمير من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64، قبل أن يسجل ميسي الهدف الثالث له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 34 ويستعيد صدارة الليغا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.