التشكيلة الرسمية لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا.

ويستقبل البارسا نظيره مايوركا، على ملعب ”كامب نو“، ضمن مواجهات الجولة 16 للدوري الإسباني.

وواجه فريق برشلونة منافسه ريال مايوركا 56 مباراة منذ موسم 1960 / 1961، ونجح البرسا في الفوز 33 مرة، وتعادل في 10، وخسر 13 مرة، وسجل الفريق 113 هدفاً.

وفي آخر 9 مواجهات بين برشلونة وريال مايوركا، حقق البرسا الفوز في 8 لقاءات، وتعادل في مباراة وحيدة.

ولم يواجه برشلونة منافسه القادم ريال مايوركا منذ موسم 2012 / 2013، عندما فاز على ملعب “الكامب نو” بخماسية نظيفة، وانتصر أيضاً خارج ملعبه بأربعة أهداف لهدفين.

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: روبيرتو، بيكيه، لينغليه، فيربو.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونغ، راكيتيتش.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، غريزمان.