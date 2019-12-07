مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول.. هازارد يظهر بعكازين لأول مرة في ”سانتياغو برنابيو“ (فيديو)

ظهر البلجيكي إيدن هازارد في إستاد سانتياغو برنابيو خلال فوز ريال مدريد على إسبانيول وهو يسير على عكازين ولا يستطيع المشي.

وسيغيب هازارد مهاجم ريال مدريد، المنضم مقابل 100 مليون يورو (110 ملايين دولار)، عن القمة المرتقبة أمام برشلونة متصدر الليغا في وقت لاحق هذا الشهر بعد تشخيص إصابته بكسر في الكاحل.

وأصيب قائد بلجيكا في كاحله الأيمن خلال تعادل ريال على أرضه 2-2 مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي إثر تدخل قوي من مواطنه توماس مونييه. وقال النادي في البداية إن هازارد يعاني من كدمة.

وأشار ريال مدريد في بيان يوم الخميس الماضي، إلى أنه بعد إجراء مزيد من الفحوص تم تشخيص إصابة هازارد ”بكسر خارجي غير مكتمل“ دون تحديد المدة التي سيبقى فيها بعيدًا عن الملاعب، مضيفًا أن ”مرحلة التعافي ستستمر تحت التقييم“.

¡Esto no les gustará, madridistas!????@hazardeden10 sigue en muletas. Así llegó el belga al Santiago Bernabéu!???? (Vía: TW ElGolazoDeGol) pic.twitter.com/jH27OqlTdB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 7, 2019

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن هازارد شوهد وهو يستخدم عكازين خلال عشاء الفريق يوم الأربعاء الماضي ولم يتم تحديد موعد لعودته للملاعب، لكن من غير المتوقع أن يشارك في أي مباراة حتى نهاية العام.

وظهر هازارد بنفس العكازين خلال فوز ريال مدريد على إسبانيول في البرنابيو دون أن يستطيع السير على قدميه ما يؤكد صعوبة لحاقه بالكلاسيكو المقرر في كامب نو يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأحرز ريال مدريد هدفًا في كل شوط ليتصدر الليغا مؤقتًا بعد الفوز بهدفين نظيفين على ضيفه إسبانيول اليوم السبت.

ولم يكن ريال في أفضل حالاته لكنه تقدم بثلاث نقاط على غريمه برشلونة الذي يستضيف ريال مايوركا في وقت لاحق من اليوم.

ويملك ريال 34 نقطة من 15 مباراة مقابل 31 لبرشلونة من 14 مباراة

وتقدم المدافع الفرنسي رفائيل فاران بالهدف الأول لريال في الدقيقة 37 بعد تمريرة من كريم بنزيما الذي أهدر فرصتين قبل أن يضاعف تقدم صاحب الأرض قبل 11 دقيقة من النهاية وهو هدفه الـ11 في الدوري هذا الموسم.

وأنهى ريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيسر الفرنسي فيرلان ميندي بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 83.