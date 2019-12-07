هدف مباراة ريال مدريد وإسبانيول: 1-0 للفريق الملكي (فيديو)

تقدم الفرنسي رافائيل فاران مهاجم نادي ريال مدريد بهدف في شباك إسبانيول، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز فاران هدفه في الدقيقة 37 من تسديدة قوية.

قوووووووووووووووووووووووووووووووووول

الاول ريال مدريد فاران HD حسابي الاساسي @iF26L pic.twitter.com/dVBs3lEqGJ — فيصل اهداف (@DWxfl) December 7, 2019

ويدخل ريال مدريد المباراة وعينه على النقاط الثلاث، من أجل مواصلة صراع الصدارة مع برشلونة، حيث يتقاسمها مع نادي برشلونة، بعدما حصد كلا الناديين 31 نقطة، لكن النادي الكتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

أما إسبانيول، فيعاني بشدة خلال الموسم الحالي، ويحتل المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، بعدما جمع 9 نقاط فقط، ولم يتمكن من تحقيق سوى فوزين فقط منذ انطلاق الدوري الإسباني.