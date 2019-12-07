بارتوميو يكشف مفاجأة عن مستقبل فالفيردي مع برشلونة

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إنه يعمل بجدية على ربط القائد ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي بعقد جديد.

وتحدث بارتوميو باستفاضة عن أحوال النادي في مقابلة مع ”راديو كتالونيا“ ومن بين ما أشار إليه مستقبل ميسي في الفريق وكذلك إرنستو فالفيردي والكلاسيكو.

وقال بارتوميو عن مستقبل ميسي: ”أرغب في توقيع عقد جديد مع ميسي، لا يزال أمامه طريق طويل ولا يواجه مشكلة في برشلونة، ليس لدي أدنى شك في أنه سيلعب هنا حتى يعتزل لأنه ملتزم بذلك، أتمنى أن أتمكن من توقيع عقد جديد مع ميسي، هو من سيقرر اعتزاله لكن برشلونة ناديه“.

وعن الحياة بعد اعتزال ميسي قال بارتوميو: ”ما زال ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا لديه الكثير ليقدمه، لدينا أيضًا المواهب الشابة التي تأتي من لا ماسيا، لقد جددنا عقد أنسو فاتي، لكن هناك أيضًا ألانيا وفرينكي دي يونغ وأندريه تير شتيغن وعثمان ديمبلي، يجب أن نعد المستقبل للاعبين الشبان، وفي اليوم الذي يتوقف فيه ميسي عن اللعب، ستكون اللعبة مختلفة“.

وقال فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني إن عالم كرة القدم عليه أن يتأقلم مع فكرة اعتزال ميسي في المستقبل القريب، وأضاف أنه سيشعر بالاعتزاز عندما يقول للناس إنه درب المهاجم الأرجنتيني.

وحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2019 للمرة السادسة في تاريخه خلال حفل أقيم في باريس يوم الإثنين الماضي ودق الأجراس بشأن اقتراب اعتزاله بقوله في كلمته خلال الحفل ”تستمتعون بهذه اللحظات أكثر لأن موعد اعتزالي بات قريبًا“.

مستقبل فالفيردي

وعن مستقبل فالفيردي في النادي قال بارتوميو: ”لديه عقد حتى عام 2021. سنحدد مستقبله وإذا ما سيبقى أو يرحل في الدور الثاني، فالفيردي لديه عقد حتى نهاية فترة ولايتي، سيقرر هو أو برشلونة، استمراره يعتمد على العديد من المتغيرات، قد تكون ثلاث سنوات كافية، لكن هذا قرار يجب عليه اتخاذه، إنه يعتمد على الإرهاق والتعب، على الرغم من أنني أرى فالفيردي متحمسًا للبقاء“.

وعن الكلاسيكو المقبل قال: ”لست قلقًا. أعتقد أن القيام باحتجاج سلمي وهادئ يمكن أن يتماشى مع مباراة في كرة القدم، لا أرى أي مشكلة، إن السيطرة على الاستاد بالداخل مسؤولية النادي، لا توجد قيود دون إهانة يمكن للجماهير إظهار احتجاجهم برمزية وبطريقة مدنية وسلمية“.