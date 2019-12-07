برشلونة يحدد أولى صفقاته الشتوية ويصارع عمالقة إيطاليا على لاعبه السابق

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي برشلونة الإسباني حدد أولى صفقاته في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2020.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن مسؤولي برشلونة وضعوا اللاعب الإسباني الشاب داني أولمو على رأس قائمة المطلوبين للبلوغرانا في الميركاتو الشتوي الذي ينطلق مطلع العام المقبل.

سباق ساخن

وأكد الموقع الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات أن نجم وسط نادي دينامو زغرب الكرواتي، البالغ من العمر 21 عاماً، أصبح أحد أهم اللاعبين الذين نالوا إعجاب مسؤولي الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها رفقة ناديه الكرواتي، ومنتخب إسبانيا للشباب.

وشارك أولمو مع دينامو زغرب في 122 مباراة منذ انتقاله إلى بطل كرواتيا في صيف 2014، وأحرز 32 هدفاً وصنع 28 أخرى.

وأكد كالتشيو ميركاتو أن أولمو هدف مباشر للعديد من الأندية الكبرى في إيطاليا، وعلى رأسها يوفنتوس وإنتر ميلان، وميلان، إضافة إلى روما.

وكان أولمو أحد لاعبي فرق الناشئين في برشلونة، قبل أن ينتقل من البلوغرانا إلى دينامو زغرب في صفقة مجانية، إلا أن تطور مستوى اللاعب دفع مسؤولي العملاق الكتالوني لمحاولة استعادته مرة أخرى.

وتبلغ القيمة التسويقية للشاب داني أولمو 30 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

موهبة شابة

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن برشلونة يرغب في ضم المدافع الفرنسي الشاب ليني لاكرواه، لاعب نادي ميتز الفرنسي، الذي جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاكرواه ظهر بمستوى جيد للغاية في صفوف فريق الناشئين التابع لنادي ميتز، مما جذب انتباه كبار عدد من أبرز أندية أوروبا، وعلى رأسهم يوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى برشلونة.

وأكدت أن إدارة برشلونة تراقب اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً عن قرب، وترغب في حسم الصفقة في أقرب فرصة ممكنة، قبل أن يرتفع سعر لاكرواه، الذي لا يزال تحت السن، ولا يستطيع توقيع عقد احترافي حتى الآن.

ونوهت الصحيفة الكتالونية إلى أن برشلونة ويوفنتوس قدما بالفعل عرضين إلى إدارة ميتز لضم لاكرواه، بعد متابعته مع منتخب فرنسا للناشئين تحت 17 عاماً في كأس العالم الأخيرة بالبرازيل، حيث أحرز منتخب الديوك المركز الثالث بعد فوزه على هولندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

على الجانب الآخر، كشفت تقارير صحفية موقف الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم وهداف نادي إنتر ميلان الإيطالي، في ظل الاهتمام الشديد من جانب نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع اللاعب، ليكون خليفة الأوروغوياني لويس سواريز.

وقالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن نادي إنتر ميلان سيبذل قصارى جهده للحفاظ على وجود مارتينيز رفقة النيراتزوري، خاصة في ظل تألق المهاجم الأرجنتيني الدولي منذ بداية الموسم مع الفريق.