تقرير: ديمبلي تحدث مع تشيلسي ومانشستر سيتي عن إمكانية ضمه

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن عثمان ديمبلي جناح برشلونة حامل لقب الليغا تحدث مع تشيلسي ومانشستر للانتقال لأحدهما الموسم المقبل بعد تقلص فرص بقائه في النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ”إل ديسمارك“ الإسبانية إن الجناح الفرنسي المصاب حاليًا تحدث إلى الناديين المنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي من دون إذن برشلونة.

ويغيب ديمبلي عن الملاعب لمدة شهرين بعد تجديد إصابته في العضلات، وبات من المرجح عدم استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادمًا من بروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو (89.5 مليون جنيه إسترليني)، لكن موسمه الأول شابته مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية تطلبت خضوعه لجراحة أبعدته عن الملاعب لأكثر من خمسة أشهر.

وهذه الإصابة الأخيرة الثالثة له هذا الموسم حتى الآن، وأبعدته لمدة عشرة أسابيع، وحدثت عندما واجه فريقه السابق دورتموند في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

وشارك ديمبلي في خمس مباريات فقط هذا الموسم مع برشلونة نظرًا لتكرار إصاباته وإيقافه لحصوله على بطاقة حمراء، وسجل هدفًا واحدًا فقط.

وجاء التعاقد مع ديمبلي على أمل أن يملأ الفراغ الذي تركه رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، لكنه فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات حتى الآن، خاصة بالنظر إلى سعره الذي جعله سادس أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق.

ولم يقتصر الأمر على غيابه عن عدد كبير من المباريات لكنه غير ملتزم خارج الملعب، ما منح الفرصة للجماهير للتساؤل بشأن بقائه.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه محكمة التحكيم الرياضية فترة حظر التعاقدات على تشيلسي من فترتين إلى فترة واحدة انتهت الصيف الماضي.

وقد منح النادي اللندني مديره الفني فرانك لامبارد نحو 150 مليون جنيه إسترليني للإنفاق على التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيتمكن تشيلسي من ضم لاعبين جدد خلال يناير/ كانون الثاني المقبل بعد أن خففت محكمة التحكيم الرياضية العقوبة الموقعة عليه في فبراير/ شباط الماضي.

وقالت المحكمة في بيان إنها قلصت الغرامة المفروضة على النادي اللندني إلى النصف لتصبح 300 ألف فرنك سويسري (300840 دولارًا).

وعوقب بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي من الاتحاد الدولي (الفيفا) بالحرمان من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عامًا.