جوهرة أياكس أمستردام يرفض توتنهام.. ويتمسك بالانتقال إلى ريال مدريد

تواصل إدارة ريال مدريد العمل على تجديد صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد تراجع أداء عدد من نجوم الفريق خلال الموسم الجاري.

وحدد ريال مدريد خط الوسط كأحد المراكز التي تحتاج للتدعيم سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، أو في الميركاتو الصيفي بنهاية الموسم الحالي.

رادار الميرينغي

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية: إن دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي على رادار الفريق الملكي الإسباني.

ويبدو الفرنسي زين الدين زيدان مقتنعًا في الوقت الحالي بتواجد فان دين بيك في صفوف الميرينغي.

وعبر المدرب الفرنسي في أكثر من مناسبة عن رغبته في التعاقد مع الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورفض زيدان في الفترة الماضية الكثير من اللاعبين الرائعين لتدعيم خط وسط فريقه، لتمسكه بضم بوغبا.

صدمة مورينيو

وأشارت الصحيفة نقلًا عن ”ديلي تيلغراف“ البريطانية إلى أن توتنهام هوتسبير قد أبدى اهتمامه بضم فان دي بيك لصفوف الفريق ليلعب تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتشير التقارير الهولندية إلى أن نجم أياكس يستبعد الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي.

ويأمل فان دي بيك في تحقيق حلمه باللعب مع ريال مدريد في المرحلة المقبلة، رغم تعثر المفاوضات بين الطرفين في الصيف الماضي.

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ أن ريال مدريد سيعرض 55 مليون يورو مقابل التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، وليس في الميركاتو الشتوي.

تألق ومفاوضات متعثرة

وكان ريال مدريد قد ارتبط بالتعاقد مع فان دي بيك قبل أشهر قليلة، وكان اللاعب على بعد خطوات من الانتقال للفريق الملكي، إلا أن زين الدين زيدان رفض إتمام الصفقة.

وقدم دوني فان دي بيك موسمًا رائعًا مع أياكس العام الماضي، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 13 هدفًا آخر خلال 57 مباراة لعبها مع الفريق.

ويبدو النجم الهولندي الشاب في طريقه لتكرار الأمر ذاته خلال الموسم الحالي.

وشارك فان دي بيك حتى الآن في 21 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ستة أهداف أخرى لزملائه.

رويز يقترب

وبجانب دوني فان دي بيك فقد وضع ريال مدريد أكثر من خيار لتدعيم خط الوسط خلال المرحلة المقبلة.

وقالت ”ديفنسا سنترال“: إن مسؤولي ريال مدريد وضعوا فابيان رويز كأولوية للتعاقد معه بنهاية الموسم الجاري، وذلك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020.

وأشارت الصحيفة المدريدية، في تقرير نشرته أمس الخميس، إلى أن هناك توافقًا بين الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، بأن فابيان رويز هو الأفضل بالنسبة للريال.

ورغم أن زيدان كان مصرًا على ضم مواطنه بوغبا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن تألق رويز مع نابولي دفعه إلى تغيير رأيه وجعل الإسباني الدولي هو الهدف الأول لريال مدريد، متفوقًا على بوغبا.

وتابعت الصحيفة: ”هناك 3 أسباب تدفع ريال مدريد إلى حسم صفقة رويز، بدلًا من بوغبا، أولها أن رويز لاعب يمثل المستقبل كونه يبلغ من العمر 23 عامًا، والثاني أن اللاعب الإسباني يمتلك قدرات هجومية مميزة للغاية بصورة تفوق بوغبا، وهو ما أكده زيدان، أما السبب الثالث فهو أن سعر رويز سيكون أقل كثيرًا من بوغبا، كون مانشستر يونايتد يريد بيع الفرنسي مقابل 150 مليون يورو على أقل تقدير، في حين يمكن لريال مدريد حسم صفقة رويز بـ80 مليون يورو“.