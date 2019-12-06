رغم أنه ليس في قمة السعادة.. غاريث بيل لم يطلب الرحيل ”أبدًا“ عن ريال مدريد

قال وكيل أعمال غاريث بيل إن اللاعب الويلزي ليس في قمة السعادة في ريال مدريد لكنه لم يطلب أبدًا الرحيل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأصبح مستوى التزام بيل مع بطل أوروبا 13 مرة تحت المجهر الشهر الماضي بعد أن ساعد ويلز في التأهل لبطولة أوروبا 2020 ثم رقص مع زملائه أمام علم يحمل عبارة ”ويلز. الجولف. مدريد. بهذا الترتيب“.

وتعرض لصيحات استهجان من جماهير ريال الشهر الماضي خلال مباراة ضد ريال سوسيداد.

وكان بيل (30 عامًا) مرشحًا للرحيل في الصيف الماضي بعد أن قال المدرب زين الدين زيدان قبل بداية الموسم إنه يؤيد مغادرته قبل فشل انتقاله إلى الصين.

وقال جوناثان بارنيت وكيل بيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”بيل ليس منتشيًا. يملك عقدًا وطالما يلعب في ريال مدريد سيكون ملتزمًا تمامًا“.

وأضاف ”لم يطلب أبدًا الرحيل. إذا جاءت الفرصة المناسبة وكانت لديه الرغبة سنتحدث مع رئيس ريال مدريد وسنرى كيف تسير الأمور“.

وغاب بيل عن مران أمس الخميس وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إنه قد يغيب عن مواجهة إسبانيول في الدوري غدًا السبت وكذلك عن لقاء كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا بسبب شد عضلي.