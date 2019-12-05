غاريث بيل يزيد من أوجاع ريال مدريد قبل الكلاسيكو

كشفت صحيفة “ ماركا “ عن إصابة الويلزي غاريث بيل وغيابه عن ريال مدريد في اللقاءين القادمين أمام إسبانيول وبرشلونة في الدوري الإسباني وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

وحسب الصحيفة، فالنجم الويلزي يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسية في الساق اليسرى، ولم يتدرب رفقة الفريق؛ خوفًا من تفاقم إصابته.

ولم يعلن ريال مدريد عن تفاصيل إصابة النجم الويلزي؛ تنفيذًا لرغبة اللاعب في عدم الكشف عن حالته الصحية، لكن الصحيفة أكدت أنه لن يكون متاحًا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الأقل في اللقاءين القادمين.

وأعلن ريال مدريد تفاصيل إصابة نجميه البلجيكي إيدين هازارد والبرازيلي مارسيلو، واللذين قد يغيبان عن الملاعب لأكثر من شهر، وأصبحت فرص مشاركتهما في الكلاسيكو أمام برشلونة شبه معدومة.

ويعاني ريال مدريد من عدة إصابات، حيث يغيب الإسباني ماركو أسينسيو عن الملاعب لفترة طويلة؛ بسبب إجرائه لعملية في الركبة، كما يغيب للإصابة لوكاس فاسكيز والكولومبي جيمس رودريغيز.

وسيكون زيدان أمام مهمة البحث عن بدائل لنجومه في اللقاءات المهمة أمام فالنسيا وبرشلونة، خصوصًا في ظل غياب النجمين هازارد ومارسيلو.

واستدعى زيدان لتدريبات الفريق لاعبي الفريق الثاني فران غارسيا وفرانسيسكو فيلاسير؛ لتعويض غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة.