ريال مدريد يفقد خدمات نجميه في الكلاسيكو

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة قبل أيام على مواجهة برشلونة في كامب نو في الكلاسيكو، بعدما تأكد غياب البلجيكي إيدن هازارد والبرازيلي مارسيلو عن المباراة.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن هازارد سيغيب عن الكلاسيكو بعد إعلان النادي الملكي إصابته بكسر في الكاحل، ما يستلزم غيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع؛ ما يعني أن مشاركته في كأس السوبر الإسبانية في السعودية مطلع الشهر المقبل غير مؤكدة.

وبعد خروجه من المباراة -التي تعادل فيها ريال مدريد بهدفين لمثلهما مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي- كان من المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عن الملاعب لمدة 10 أيام تقريبًا بعد أن أصدر النادي تقريرًا طبيًّا يقول إنه يعاني كدمة.

لكن الآن بات من الموكد غيابه زهاء أربعة إلى ستة أسابيع؛ ليتأكد غيابه عن الكلاسيكو المقرر في برشلونة يوم الـ18 من ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقال النادي في بيان يوم الخميس: ”بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا، إيدن هازارد، من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد، فإن تطور إصابته بكدمة في كاحله الأيمن قد شُخِّصت على أنه مصاب بكسر خارجي في المنطقة المذكورة أعلاه ”.

وبالإضافة للكلاسيكو، من المؤكد أن يغيب هازارد عن مباريات إسبانيول وفالنسيا وأتلتيك بلباو وخيتافي في الدوري أيضًا.

كما أن مشاركته في كأس السوبر الإسبانية، والتي سيواجه خلالها ريال مدريد فريق فالنسيا في الدور قبل النهائي في الثامن من يناير/كانون الثاني المقبل في جدة قبل خوض نهائي محتمل مع برشلونة بعدها بأربعة أيام، باتت محل شك أيضًا.

مارسيلو

وأصدر النادي بيانًا مماثلًا بخصوص البرازيلي مارسيلو جاء فيه ”بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا، مارسيلو، من قبل الفريق الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلات“.

هذه الإصابة ستبعد الظهير الأيسر البرازيلي عن الكلاسيكو أيضًا، وسيتعيَّن على الفرنسي زين الدين زيدان الاستعانة بمواطنه فرلاند ميندي أمام برشلونة.

وقدم ميندي أداءً واعدًا ومشجعًا عندما مُنِح الفرصة، لكن الكلاسيكو في كامب نو مباراة صعبة للغاية ولا يمكن تعويض الدور الهجومي لمارسيلو في مثل هذه المباريات.

وسغيب مارسيلو عن الملاعب نحو شهر تقريبًا، لذلك قد يكون وجوده في كأس السوبر الإسبانية مشكوكًا فيه -أيضًا- نظرًا لأن إصابات العضلات تكون دائمًا صعبة الشفاء.