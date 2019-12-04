أتلتيكو مدريد يبدأ التفاوض مع كافاني لضمه مجانًا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أتلتيكو مدريد برئاسة إنريكي سيريزو أجرى اتصالًا بوكيل أعمال الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان للاستفسار عن رغبته في الانتقال للنادي الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة AS الإسبانية عن وكيل أعمال اللاعب قوله ”أتلتيكو مدريد تحدث معنا بشأن انضمام إدينسون (كافاني) للنادي الإسباني في الصيف المقبل. هناك اهتمام، لكننا لم نتحدث بعد عن أي أرقام بشأن الصفقة. أتلتيكو مدريد نادٍ كبير وهو خيار جيد للاعب الذي يحب الفكرة كثيرًا، ولأشياء كثيرة، لعظمة النادي نفسه، وللدوري الإسباني أحد أقوى المسابقات المحلية في أوروبا والعالم“.

ويرغب أتلتيكو منذ فترة في التعاقد مع مهاجم أوروغواي البالغ عمره 32 عامًا ويبدو أن وصوله إلى واندا متروبوليتانو أصبح أكثر قربًا.

ويستمر عقد اللاعب مع النادي الفرنسي حتى يونيو/حزيران 2020، ويمكن لأي ناد التفاوض معه في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.

أتلتيكو ليس الوحيد

وأكد وكيل أعمال اللاعب أن أتلتيكو ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم كافاني، لكنه أحد أكثر الأندية جاذبية لكل ما ذكرته من قبل“.

وأضاف وكيل أعمال اللاعب للصحيفة الإسبانية ”إدينسون وطريقة لعبه يناسبان تمامًا أتلتيكو مدريد، لأن الفريق سيعمل من أجله على فعل ما يفعله بشكل أفضل“.

واتخذ أتلتيكو خطوة للأمام بشأن ضم كافاني الذي سينضم للفريق مجانًا بدون تكلفة رغم أن المفاوضات لا تزال في مرحلة مبكرة لكن الفريق الإسباني بحاجة لمهاجم الآن في ظل معاناة هجومية ملحوظة أسفرت عن تسجيل 16 هدفًا فقط في 15 مباراة بالدوري (22 هدفًا في 20 مباراة في كافة المباريات بما فيها دوري أبطال أوروبا).

وفي ظل إصابة دييغو كوستا وغيابه عن المباريات لمدة ثلاثة شهور مقبلة يسعى النادي إلى حل هذا العجز في الميركاتو الشتوي.

لكن مدير أعمال اللاعب أوضح للصحيفة الإسبانية أنه ”من الصعب جدًا على اللاعب الانتقال لأتلتيكو في يناير، لأن على أتلتيكو حينها التفاوض مع باريس سان جيرمان. رغم ذلك ، هذا الباب غير مغلق“.

أفضل الهدافين

ولم يعرض باريس سان جيرمان على كافاني تجديد عقده ولم يشارك كثيرًا مع الفريق هذا الموسم بسبب الإصابة وكذلك في ظل قدوم الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان مع إمكانية الشراء النهائي بنهاية الموسم.

وخاض مهاجم أوروغواي تسع مباريات ولم يسجل سوى هدفين، بينما سجل المهاجم الأرجنتيني 12 هدفًا في عشر مباريات فقط في كافة المسابقات.

وسجل كافاني مع باريس سان جيرمان، دون حساب هذا الموسم، 193 هدفًا في 279 مباراة ليصبح الهداف التاريخي للنادي.