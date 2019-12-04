برشلونة يجدد عقد إنسو فاتي ويضع شرطًا جزائيًا خرافيًا

توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع لاعبه الشاب إنسو فاتي بشأن تجديد عقده حتى 30 يونيو/حزيران 2022، قابلة للتمديد لمدة موسمين آخرين وتم زيادة الشرط الجزائي في عقده من 100 إلى 170 مليون يورو.

وسيتم زيادة قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الجديد عندما يوقع عقدًا احترافيًا دائمًا في الفريق الأول ليصل إلى 400 مليون يورو.

وقال النادي الكتالوني عبر موقعه على الإنترنت إن العقد تم توقيعه يوم الثلاثاء في مكاتب النادي بحضور الرئيس جوزسب ماريا بارتوميو وسيلفيو إلياس المدير المسؤول عن كرة القدم الاحترافية للشباب وأوسكار غراو والرئيس التنفيذي لفريق برشلونة. وانضم إليهم أيضا مدير الكرة إريك أبيدال ومساعده رامون بلينز والسكرتير الفني للفريق الثاني لبرشلونة خوسيه ماري بيكرو.

أفضل مدرسة في العالم

وحقق أنسوماني فاتي المولود في (31/10/2002) شهرة كبيرة منذ وصوله إلى النادي في عام 2012 عندما كان يبلغ من العمر عشر سنوات فقط.

وقد أصبح هو أصغر لاعب في برشلونة يسجل هدفًا على الإطلاق في الدوري المحلي عندما كان عمره 16 عامًا و3 أيام، وهو أيضًا أصغر لاعب في برشلونة يبدأ مباراة في كامب نو أو يلعب في دوري أبطال أوروبا.

وقال فاتي عقب توقيع عقده الجديد ”بالنسبة لي، لا ماسيا هي أفضل مدرسة في العالم. لقد ساعدوني منذ أول يوم وصلت إليه وأنا ممتن للغاية لكل من يعمل هناك. إنهم جميعا مذهلون. منذ اليوم الأول تعلمت أشياء من الجميع. وكانوا هناك أيضًا لمساعدتي في الأوقات الصعبة“.

وأضاف الشاب البالغ عمره 17 عامًا والمولود في غينيا بيساو ”العمل كل يوم مع الأفضل هو حلم، وأيضًا مكافأة. إن ظهوري الأول في كامب نو وهدفي الأول هناك أفضل ذكرى لي حتى الآن. من الآن فصاعدًا، ما يجب علي فعله هو الاستمرار في العمل والباقي سيأتي بعد ذلك“.

وشارك فاتي في أغسطس/ آب مع الفريق الأول لبرشلونة الذي كان يعاني حينها من سلسلة إصابات وسجل اسمه في تاريخ النادي حين هز الشباك في التعادل 2-2 أمام أوساسونا وكان عمره 16 عامًا و304 أيام ليحل بدلًا من بويان كركيتش كأصغر لاعب يحرز أهدافًا مع برشلونة في الدوري الإسباني.

وشارك فاتي في 11 مباراة إجمالًا مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم منها أربع مرات أساسيًا كما سجل هدفين.