إعلان مواعيد مباريات كأس السوبر الإسبانية في السعودية

تأكد بشكل رسمي مشاركة فالنسيا في كأس السوبر الإسباني المقرر الشهر المقبل في السعودية بعد اعتراض النادي على حصته من المبالغ المالية، لذلك أعلن الاتحاد المحلي جدول ومواعيد مباريات البطولة التي ستقام لمدة ثلاث سنوات مقبلة في المملكة.

وتشارك أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في الشكل الجديد للبطولة التي تستضيفها السعودية العام المقبل.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن مباراة قبل النهائي الأولى ستقام بين فالنسيا وريال مدريد، يوم الأربعاء الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما ستقام مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في اليوم التالي في الموعد ذاته.

وستقام المباراة النهائية، والتي قد تشهد كلاسيكو جديدًا بين برشلونة وريال مدريد، يوم الأحد الـ12 من يناير/كانون الثاني في تمام الساعة الـ 7:00 مساءً بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة في استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة والذي يستضيف المباريات الثلاث.

مكاسب كبيرة

وقال الاتحاد الإسباني في بيان حينها: ”ستقام كأس السوبر الإسبانية في السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة وفي فصل الشتاء بهدف تخفيف تكدس المباريات وفقًا لما كان ينادي به اللاعبون والأندية. وبفضل هذا التحول، ستتمكن الأندية من التخطيط بشكل أفضل لفترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد“.

وأضاف البيان: ”إقامة مباريات في أكثر من دولة في العالم سيرفع من قيمة البطولة وسيزيد من معدلات مشاهدتها وسيسهم في الوقت نفسه في تعزيز صورتنا قبل محاولة استضافة كأس العالم 2030“.

وسيؤدي إقامة كأس السوبر الإسبانية في آسيا إلى عدم خوض مباريات الدوري في الأسبوع ذاته لكن ذلك مقابل حصول الاتحاد المحلي على 120 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات ضمن اتفاقية مع السعودية.

ولم تعلن أي محطة تلفزيونية إسبانية بعد بث هذه البطولة التي ستقام في السعودية بينما ستبثها على الأرجح القنوات الرياضية السعودية.

وتوج برشلونة بطل الدوري بكأس السوبر الإسبانية 2018، بعد فوزه على إشبيلية وصيف بطل كأس ملك إسبانيا 2-1، وعلى عكس السنوات السابقة التي كانت تُلعب فيها البطولة على مباراتين، تضمنت نسخة 2018 مباراة واحدة فقط.

وأقيم كأس السوبر 2018 في ستاد ابن بطوطة في طنجة بالمملكة المغربية وسجل جيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي هدفي البلوغرانا بعد أن افتتح بابلو سارابيا التسجيل في وقت مبكر للفريق الأندلسي.