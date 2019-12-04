 نافاس: زيدان كان يثق بي لكن حدثت أمور لا أعلم سببها (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نافاس: زيدان كان يثق بي لكن حدثت أمور لا أعلم سببها (فيديو)

نافاس: زيدان كان يثق بي لكن حدثت أمور لا أعلم سببها (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

استعاد كيلور نافاس، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان، ذكريات توقيعه لريال مدريد في عام 2014 وطريقة رحيله من ”سانتياغو برنابيو“ في الميركاتو الصيفي الماضي.

وانتقل نافاس إلى ”بي إس جي“، بعقد مدته 3 مواسم، ضمن صفقة تبادلية تضمنت إعارة ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق الباريسي، إلى ريال مدريد، لمدة موسم.

ولعب نافاس بقميص الميرينغي 5 مواسم، إذ انضم إليه قادمًا من ليفانتي، في صيف 2014.

وقال نافاس، خلال استضافته بالبرنامج الإسباني الشهير ”إلـ شيرينغيتو“: ”انضمامي للريال خطوة غيّرت حياتي كثيرًا للأفضل، لم أكن أميل للانتقال إلى ألباسيتي (من ليفانتي) وقررت الانتظار حتى يأتي ناد كبير“.

وأضاف: ”منذ طفولتي كنت أحلم باللعب لريال مدريد وعندما جاء عرضهم وافقت على الفور دون علمي بتفاصيل عقدي“.

وعن رحيله عن الريال، أشار: ”علاقتي مع (المدرب) زين الدين زيدان كانت جيدة للغاية، لقد دافع عني كثيرًا“.

وأضاف: ”أشكر زيدان على ثقته بي، لكن حدثت أمور لا أعلم سببها“.

وواصل: ”لقد ارتكبت أخطاءً، والجماهير دعمتني كثيرًا، وشعرت معهم بحب لن أفرّط فيه“.

وأتم: ”لا أفكر فيما إذا كان قرارهم خذلني أم لا، ولكن يبدو أنهم اعتقدوا بأنني لم يعد لدي مكان بالفريق حتى جاء عرض باريس سان جيرمان“.

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