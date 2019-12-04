ريال مدريد يسعى للتخلص من نجمه.. و5 أندية تراقب الموقف

أصبح رحيل الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد الإسباني، عن الفريق مسألة وقت، بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الموسم الجاري.

وعاد رودريغيز لصفوف الميرينغي هذا الموسم بعد أن قضي فترة إعارة لموسمين مع بايرن ميونخ الألماني.

موقف صعب

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، إن انتقال رودريغيز خارج ريال مدريد هو الحل الوحيد لهذه الأزمة.

وخرج النجم الكولومبي تمامًا من حسابات زين الدين زيدان، سواء في الوقت الحالي أو مستقبلاً، ليصبح خيار بيع اللاعب هو القرار الأفضل لإدارة الريال.

وشارك رودريغيز لدقائق قليلة خلال الموسم الجاري، أظهر فيها مستوى مميزًا، وهو ما يجعله محور اهتمام العديد من الفرق الكبرى في أوروبا.

ويحظى رودريغيز باهتمام خمسة أندية تسعى لضمه خلال الفترة المقبلة، وهي مانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيان، يوفنتوس ونابولي في إيطاليا، بجانب أتلتيكو مدريد الإسباني.

مانشستر يونايتد

يبحث مانشستر يونايتد عن صفقة جديدة في مركز صانع الألعاب، بعد التراجع الواضح في هجوم الفريق خلال الموسم الحالي.

ويعد اليونايتد أحد أبرز المهتمين برودريغيز، خاصة في ظل الرحيل المتوقع للفرنسي بول بوغبا نجم الفريق.

وينوي ريال مدريد عرض اسم رودريغيز على إدارة اليونايتد في إطار محاولات التعاقد مع بوغبا.

يوفنتوس الإيطالي

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن يوفنتوس الإيطالي هو أحد أهم الأندية التي تخطط للتعاقد مع خاميس رودريغيز.

ويسعى يوفنتوس لتدعيم فريقه بأبرز العناصر، خاصة بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف قبل الماضي.

ويسعى البيانكونيري لتعزيز سيطرته على الدوري الإيطالي، والمنافسة على لقب دوري الأبطال.

مفاوضات مزدوجة مع آرسنال

وذكرت ”ديفنسا سنترال“ أن هناك مفاوضات جارية بين ناديي آرسنال وريال مدريد خلال المرحلة الحالية.

ويسعى آرسنال للتعاقد بشكل نهائي مع الإسباني داني سيبايوس المعار من ريال مدريد، والذي أعرب عن رغبته في عدم العودة إلى الميرينغي مع نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري.

وفي الجانب الآخر، وضعت إدارة ريال مدريد الدولي الغابوني أوباميانغ، مهاجم الغانرز، كأحد أبرز المرشحين لدعم هجوم فريق العاصمة الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن رودريغيز سيكون أحد الأسماء المطروحة من جانب آرسنال على طاولة المفاوضات بين الطرفين.

نابولي الإيطالي

الفريق الرابع بين المهتمين بضم خاميس رودريغيز هو نابولي الإيطالي.

وكان اللاعب الكولومبي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتقدم نابولي بعرض رسمي بلغت قيمته 40 مليون يورو لضم رودريغيز، وهو العرض الذي قوبل بالرفض من ريال مدريد ليستمر اللاعب مع الفريق الإسباني.

ومع اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي، يعود رودريغيز ليصبح أحد المرشحين للانتقال في صفقة تبادلية إلى الفريق الإيطالي.

أتلتيكو مدريد

يعد أتلتيكو مدريد أحد المهتمين بضم رودريغيز طبقًا لديفنسا سنترال، إلا أن فرصه في إتمام الصفقة ليست كبيرة.

وكان رودريغيز على بعد خطوة واحدة في الميركاتو الصيفي الماضي من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي قام بعرقلة الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يوافق على ترك رودريغيز لأتلتيكو مدريد، إذا كانت هناك فرصة للتعاقد مع لاعبهم توماس الذي ينال إعجاب زين الدين زيدان.

حيرة النادي الملكي

وكانت الصحيفة الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة ريال مدريد تواجه أزمة حقيقية تتعلق بمصير النجم الكولومبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن إدارة ريال مدريد في حيرة من أمرها مع رودريغيز، الذي ينتهي عقده في صيف 2021، وبالتالي فإن مسؤولي الميرينغي يتعين عليهم حسم موقف اللاعب خلال الصيف المقبل على أقصى تقدير.

وتابعت: ”سيكون على إدارة الريال حسم موقف رودريغيز بشكل نهائي خلال الأشهر القليلة المقبلة، إما بتجديد عقده مع النادي، وإما عرضه للبيع بنهاية الموسم الجاري، حتى لا يرحل مجانًا بنهاية العقد“.