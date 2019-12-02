منع بيل من ممارسة رياضته المفضلة.. وزيدان يواجه مشكلة كاسيميرو

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، أن الاتحاد الويلزي لكرة القدم منع نجمه غاريث بيل جناح ريال مدريد من لعب رياضته المفضلة الغولف خلال فترة تواجده مع المنتخب أثناء الاستعداد والمشاركة في نهائيات أمم أوروبا 2020.

وحسب صحيفة “ ذا صن ”، فالقرار جاء لأسباب صحية وكي لا تؤثر ممارسة رياضة الغولف على النجم الأول للمنتخب في النهائيات.

ويعتبر الويلزي غاريث بيل من المعجبين برياضة الغولف ويمارسها بشكل دائم وهو ما سبب له مشاكل صحية وأيضًا مشاكل داخلية في ريال مدريد.

واحتفل النجم الويلزي بتأهل منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا 2020 بحمل علم بلاده مكتوبًا عليه “ ويلز – الغولف – ريال مدريد وفق هذا الترتيب ”، في إشارة لتفضيله ممارسة الغولف على اللعب لريال مدريد.

وتلعب ويلز في نهائيات أمم أوروبا في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا إيطاليا وتركيا وسويسرا.

مشكلة كاسيميرو

إلى ذلك، يواجه الفرنسي زين الدين زيدان مشكلة إمكانية فقدانه لنجم وسط ميدانه البرازيلي كاسيميرو خلال أحد اللقاءات القوية القادمة أمام فالنسيا أو برشلونة؛ لكونه يتوفر على 4 إنذارات وعلى بعد إنذار وحيد من الإيقاف.

وكان من المفروض أن يحصل البرازيلي على إنذار أمام ديبورتيفو ألافيس، السبت الماضي، ليغيب عن مواجهة إسبانيول وبرشلونة في سانتياغو بيرنابيو، السبت القادم، ويكون في وضع جيد للعب اللقاءات القوية القادمة.

ويعتبر كاسيميرو اللاعب الوحيد الذي لم يمنحه زيدان الراحة وشارك في 19 لقاء بالإضافة لمشاركته رفقة منتخب بلاده في الفترات الدولية.

وتجاوز كاسيميرو 2000 دقيقة في كل المنافسات، وهو رقم كبير للاعب الوسط الدفاعي الذي يعتبر دوره مهمًا في ريال مدريد.

وتبقى مشكلة زيدان في كون كاسيميرو مهدد بالغياب عن لقاء فالنسيا خارج سانتياغو بيرنابيو في حال حصوله على إنذار أمام إسبانيول برشلونة أو الغياب عن الكلاسيكو في حال حصوله على إنذار أمام فالنسيا.

ويحتاج زين الدين زيدان لإيجاد حل لنجم وسطه ليتمكن من المشاركة في اللقاءين المهمين أمام فالنسيا وبرشلونة دون أن يتعرض للتوقيف في أحدهما.