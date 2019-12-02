مودريتش يُسلم جائزة الكرة الذهبية.. وكريستيانو رونالدو لن يحضر لهذا السبب

أشارت تقارير صحفية إلى أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، لن يحضر حفل تسليم الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الحالي، التي تقدمها مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية في باريس، مساء اليوم الإثنين، بينما سيسلم الجائزة للفائز الجديد الكرواتي لوكا مودريتش الذي فاز بجائزة العام الماضي.

وقال موقع ”غول“ والعديد من المصادر الصحفية الأخرى، إن رونالدو لن يحضر حفل الليلة نظرًا لتكريمه في ميلانو بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي والذي سيقام في نفس توقيت حفل باريس.

ومن المعروف أن غياب رونالدو عن الحفل يعني أنه لن يتوج بالجائزة، لأنه اعتاد أن يحضر مثل هذه الحفلات في حال فوزه فقط وبالتالي سيعطي الأولوية لحضور حفل ميلانو الذي سيتوج فيه بجائزة بالفعل.

ولن تكون هذه المرة التي يغيب فيها رونالدو عن حفل الكرة الذهبية، حيث لم يحضر العام الماضي الحفل الذي توج خلاله مورديتش زميله السابق في ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب.

وتشير تقارير أخيرة إلى أن قائد البرتغال ربما لا يكون في المراكز الثلاثة الأولى، لذلك فهذا سبب تفضيله الذهاب إلى ميلانو.

وبالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي تم اختيار رونالدو ضمن تشكيلة العام إلى جانب الحارس سمير هاندانوفيتش وجواو كانسيلو وجيورجيو كيليني وكاليدو كوليبالي وألكسندر كولاروف وإيليتش وباريلا وبيانيك وفابيو كولياريلا وزاباتا.

وسيحضر مودريتش، قائد كرواتيا، حفل الليلة من أجل تسليم الجائزة إلى المرشح الأبرز ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة، الذي ذهبت المجلة له إلى منزله في برشلونة وصورت بالفعل معه فيلمًا قصيرًا وأجرت حوارًا مطولًا معه تمهيدًا لإعلان فوزه.

ويتنافس المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، بطل أوروبا مع ميسي ورونالدو لكنه قد يأتي في المركز الثاني خلف الهداف التاريخي لبرشلونة.

واستعد مسرح ”شاتليه“ في باريس لاستضافة حفل توزيع جوائز ”الكرة الذهبية“ للعام الحالي 2019 مع التركيز على لاعب واحد هو ميسي الذي سافر إلى باريس لاقتناص الجائزة ، كما تشير جميع المعلومات.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، إن ميسي سافر برفقة عائلته وبعض الأصدقاء المقربين بين اللاعبين الكبار في عالم كرة القدم.

وتوج قائد برشلونة هذا الموسم بلقب الدوري الإسباني كما حاز على جائزتي أفضل هداف في إسبانيا وأوروبا ”الحذاء الذهبي“ وكذلك في دوري أبطال أوروبا.