ريال مدريد يكشف عن إصدار خاص لقميصه الرابع (صور)

كشف نادي ريال مدريد عن قميص رابع، سيظهر بشكل حصري في لعبة ”فيفا“ الإلكترونية الشهيرة.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“، يوم الإثنين، صورًا للاعبيه بالقميص بالتعاون مع شركة ”EA Sports“، التي تنتج لعبة فيفا سنويًا، بالإضافة لشركة أديداس التي تتعاون مع الريال في إنتاج القمصان منذ سنوات طويلة.

وجاء القميص باللون الأسود الداكن والنقاط الذهبية، وشارك في الإعلان عنه، نجوم الفريق كريم بنزيما، مارسيلو، خاميس رودريغيز ولوكا يوفيتش.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا بفارق الأهداف عن غريمه برشلونة المتصدر، قبل 16 يومًا على الكلاسيكو المرتقب.