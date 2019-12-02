تقرير يكشف موقف إيسكو مع ريال مدريد بعد تألقه في المباريات الأخيرة

كشفت تقارير صحفية عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من استمرار نجم فريقه إيسكو، في ”سانتياغو برنابيو“ حتى نهاية الموسم.

وفكر اللاعب الإسباني في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عدم مشاركته المستمرة في المباريات رغبة منه في استعادة مستواه قبل كأس أمم أوروبا 2020.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”El Confidencial“ الإسبانية، فإن زيدان قد قرر الاعتماد على إيسكو مرة أخرى ومنحه الفرصة من جديد في المباريات المقبلة، حتى يساعد الفريق في تحقيق أهدافه.

مترجم حصريا | زيدان يسترجع أفضل نسخة من ايسكو الذي قدم أسبوع سحري pic.twitter.com/k5yp30ZcXp — ¡El Madridisti! (@InaniT0) December 2, 2019

وألقى تقرير تلفزيوني أخيرًا الضوء على تألق إيسكو في المباريات الأخيرة، موضحة أن ”زيدان يسترجع أفضل نسخة من إيسكو الذي قدَّم أسبوعًا سحريًّا“.

معاناة إيسكو مستمرة من الموسم الماضي، إذ كان بينه وبين المدير الفني السابق لريال مدريد، سانتياجو سولاري، أزمة بسبب وزنه الزائد والتي جعلت الأرجنتيني يتخذ قرارًا باستبعاده من المباريات.

وشارك الإسباني في آخر مباراتين للفريق أساسيًّا أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وديبورتيفو ألافيس، وهذا ما يؤكد قرار زيدان بالاعتماد عليه.

وأمام باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، قام بالتسديدة التي ارتطمت بالقائم ووصلت إلى كريم بنزيما ليحرز الهدف الأول، ويوم السبت في المباراة المعقدة التي فاز بها الريال بصعوبة 2-1 قام بضربة رأسية اصطدمت بالحارس ثم ارتطمت بالقائم لتصل إلى كارفاخال مسجلًا الهدف الثاني الذي منح ثلاث النقاط للملكي ليعتلي الصدارة مؤقتًا.

ويمكن القول إن إيسكو بدأ التحليق عاليًا مجددًا، وفي مباراة الأمس لعب في مركز وسط الميدان الهجومي وقام بتسديدات أكثر من بنزيما (3 تسديدات مقابل تسديدتين لبنزيما) وقدم تمريرات صحيحة بنسبة 90.4% وكان اللاعب الأكثر تعرضًا للتدخلات العنيفة للاعبي ديبورتيفو ألافيس (4 أخطاء) وتمكن من استخلاص الكرة في مرتين من بين أقدام لاعبي الفريق الخصم.