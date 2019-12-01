نيمار يفقد دعم ميسي في صفقة العودة إلى برشلونة

يحيط الغموض بموقف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من الاستمرار مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الجاري.

ويسعى النجم البرازيلي للعودة مرة أخرى إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني بعد انتقاله إلى بي إس جي قبل موسمين في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن.

عائق جديد

وقالت صحيفة ”دون بالون“ الإسبانية: إن عملية انتقال نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة تشهد بعض التعقيدات الجديدة في الوقت الحالي.

وأصبحت مسيرة نيمار أكثر تعقيدًا بسبب قراراته السيئة في الفترة الأخيرة، كما أن عودته إلى البلوغرانا باتت بعيدة المنال في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار قد خسر دعم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي كان أبرز المطالبين بعودة النجم البرازيلي.

وعلى الرغم من التقارير التي أكدت أن اللاعب اقترب من الانتقال لبرشلونة، إلا أن اللاعب مستمر مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم الجاري.

موقف ليونيل ميسي

وذكرت الصحيفة أن ليونيل ميسي غير راضٍ عن موقف نيمار في الصيف الماضي، ويرى أنه لم يضغط بشكل كافٍ على إدارة باريس سان جيرمان للموافقة على انتقاله لبرشلونة.

كما أعرب ميسي عن غضبه من الصورة التي التقطت لنيمار مع كاسمييرو نجم ريال مدريد مؤخرًا.

وأكدت ”دون بالون“ أن ميسي لن يتدخل في الفترة المقبلة في صفقة عودة نيمار إلى البرسا من جديد.

الدوري الإنجليزي

وتبدو فرص نيمار في العودة إلى برشلونة والليغا الإسبانية صعبة للغاية بدون دعم ليونيل ميسي.

ويسعى نيمار للرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، إلا أن ابتعاده عن برشلونة، وعدم رغبة ريال مدريد في ضمه وتركيزهم الواضح على زميله الفرنسي كيليان مبابي قد يحول دون ذلك.

ويبدو مستقبل نيمار مرتبطًا بالأندية صاحبة الاستثمارات المالية الضخمة التي يمكنها تلبية طلبات ناصر الخليفي مالك البي إس جي، والذي دفع 222 مليون يورو لبرشلونة مقابل التعاقد مع نيمار، وهو ما سيجده في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف البي إس جي

ويبدو أن إدارة باريس سان جيرمان لن تعارض رحيل نيمار في الصيف المقبل، مقابل الحفاظ على كيليان مبابي في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

وقالت صحيفة ”سبورت“: إن المهاجم الشاب كيليان مبابي سيكون كلمة السر في رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت ”سبورت“ الكتالونية إلى أن مصير النجمين مبابي ونيمار في باريس سان جيرمان يسير في اتجاهين عكسيين، كون إدارة النادي الفرنسي تلعب على ورقة مبابي وتريد الاحتفاظ باللاعب، وتعلم في نفس الوقت أن نيمار لن يستمر طويلًا في صفوف الفريق.

وتابعت: ”يحصل نيمار على راتب سنوي صافٍ يبلغ 30 مليون يورو، ويرغب مسؤولو باريس سان جيرمان حالياً في تجديد عقد مبابي، وقطع الطريق أمام محاولات ريال مدريد لضم اللاعب، الذي ينتهي عقده في صيف 2022“.

وأضافت: ”يحاول مسؤولو سان جيرمان تجديد عقد مبابي، ومنحه نفس راتب نيمار كي يصرف النظر ولو بصورة مؤقتة عن الرحيل إلى ريال مدريد، وبالتالي فإن الإدارة القطرية المالكة للنادي الفرنسي ستكون مجبرة على رحيل نيمار، لتجنب أي مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، كون استمرار اللاعبين يعني تكبد خزينة النادي 60 مليون يورو صافية الضرائب كراتب لهما فقط“.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان يعتبر نيمار مرحلة تقترب من نهايتها، في ظل ما تردد عن إمكانية لجوء اللاعب البرازيلي الدولي إلى الاتحاد الدولي، فيفا، لفسخ عقده مع النادي الفرنسي، وسيكون وقتها سعر اللاعب بحدود 180 مليون يورو.