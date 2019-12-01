التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يواجه فريق برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”واندا ميتروبوليتانو“، ضمن مواجهات الجولة الـ15 للدوري الإسباني.

وتراجع برشلونة لوصافة ترتيب الليغا برصيد 28 نقطة، بعد فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وتعوّل جماهير برشلونة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة الفريق نحو الانتصار، لا سيما وأن ميسي يشكل كابوسًا حقيقيًّا بالنسبة لأتلتيكو مدريد، ودائمًا ما يتألق في هذه المواجهات.

ويعد ليونيل ميسي أكثر لاعب أحرز أهدافًا في شباك الروخي بلانكوس منذ تأسيس النادي، بينما يعد أتلتيكو الضحية الثانية المفضلة لصاحب الكرة الذهبية 5 مرات بعد إشبيلية الذي سجل 37 هدفًا في شباكه.

خاض ليونيل ميسي 38 مباراة ضد أتلتيكو مدريد في مختلف البطولات خلال مسيرته الاحترافية، وتمكن من تسجل 29 هدفًا، وصنع 7 أخرى، وبالتالي فقد ساهم بتسجيل 36 هدفًا، بمعدل هدف في كل مباراة تقريبًا.

وقاد البرغوث فريقه البرسا للفوز على أتلتيكو مدريد في 23 مباراة في جميع المسابقات، بينما خيم التعادل على 9 مباريات، وتلقى 6 هزائم فقط.

تاريخ المواجهات

تواجه الفريقان من قبل في 197 مباراة بمختلف البطولات، فاز أتلتيكو مدريد صاحب الملعب في مباراة اليوم 60 مرة، فيما فاز برشلونة 90 مرة، وتعادلا خلال 47 مباراة أخرى، وذلك ما بين الدوري، ودوري الأبطال، وبطولات الكأس.

شهد الموسم الماضي مواجهتين للفريقين لحساب بطولة الليغا، انتهى اللقاء الأول الذي جمعهما على أرض العاصمي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما انتهى اللقاء الثاني بفوز برشلونة بهدفين دون مقابل.

المواجهات الخمس الأخيرة

شهدت المواجهات الخمس الأخيرة فوز الفريق الكتالوني في ثلاث منها، فيما سيطر التعادل على مواجهتين أخريين، فيما غاب الانتصار عن رجال دييغو سيميوني، سجل لاعبو برشلونة 7 أهداف خلالهم مقابل 3 للأتليتي، أي إن التفوق كان واضحًا لرجال الإقليم الكتالوني.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD3، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، أومتيتي، بيكيه، جونيور فيربو

خط الوسط: آرثر ميلو، دي يونغ، أرتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، أنطوان غريزمان

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: لودي، هيرموسو، فيليبي، تريبير

خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، ساؤول نيغيز، جواو فيليكس

خط الهجوم: موراتا، آنخيل كوريا

التشكيلة المتوقعة للمباراة من صحيفة ”موندو ديبورتيفو“:

التشكيلة المتوقعة للمباراة من صحيفة ”آس“:

التشكيلة المتوقعة للمباراة من صحيفة ”سبورت“: