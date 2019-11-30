أهداف مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال مدريد.. 2-1 لـ“الملكي“ (فيديو)

سجل سيرجيو راموس الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره ألافيس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

هدف الريال الاول راااااموس ???????????? https://t.co/v22jeXETky — فيصل (@iF26L) November 30, 2019

وفي الدقيقة 65 يسجل لوكاس بيريز التعادل لنادي ألافيس من ركلة جزاء.

ألافيس 0 × 1 ريال مدريد | لقطططة ركلة الجزاء على راموس !!" ????#AlavesRealMadrid

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حسابي الأساسي : @FasterGoal pic.twitter.com/C1JnLEe0vM — ijj442 (@ijj442) November 30, 2019

وفي الدقيقة 69 يسجل داني كارفخال الثاني للريال.

فاز ريال مدريد 9 مرات مقابل خسارة وحيدة في آخر 10 مباريات جمعته مع ديبورتيفو آلافيس، وجميعها كانت في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد دون نجمه البلجيكي إدين هازارد، الذي تعرض للإصابة أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.

ريال مدريد يتقاسم صدارة البطولة المحلية مع نظيره برشلونة برصيد 28 نقطة بفارق هدف وحيد يجعل الكتالوني بالمركز الأول، فيما يمتلك ديبورتيفو آلافيس 18 نقطة بالمركز الثالث عشر، مع وجود مباراة مؤجلة للملكي أمام نظيره برشلونة بالثامن عشر من الشهر المقبل.

مواجهتا الموسم الماضي شهدتا فوز ريال مدريد في مباراة بثلاثية بيضاء، فيما استطاع آلافيس الفوز خلال أخرى بهدف نظيف، لكن بشكل عام يتفوق الملكي في مواجهاته مع ديبورتيفو.

واستطاع الفريق الأبيض خلال الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا التعادل مع نظيره باريس سان جيرمان بهدفين لمثلهما، مقدمًا مستويات أكثر من مذهلة كانت من المفترض أن تجعله يتفوق بأهداف أكثر، لكن التوفيق لم يحالف لاعبيه، لذلك ستكون مباراة اليوم حدثًا فعليًا لتحويل ما حدث في اللقاء الماضي من فرص إلى أهداف.