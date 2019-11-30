لويس سواريز يرشح 3 مهاجمين لخلافته في برشلونة

تحدث المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني، عن المهاجمين المرشحين لمنافسته في النادي الكتالوني.

وقال سواريز، في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية:“هناك الكثير من المهاجمين الشباب الجيدين، وأنا شخصيًا أتابع مهاجمين بعينهم، لأنني أحب مشاهدة كرتهم.. سواء أكانوا صغارًا أو كبارًا“.

وأضاف:“تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، أعتقد أنه تطور بشكل جيد جدًا، حيث ينهي الهجمات بشكل رائع، كما يتحرك جيدًا رغم صغر سنه“.

وتابع سواريز:“أحبّ أيضًا ماكسي غوميز مهاجم فالنسيا، بصرف النظر عن أنه أوروغواياني، فهو لاعب لديه العديد من الخصائص، التي يمكن لأي نادٍ أن يتمناها في مهاجمه“.

وأكمل:“هناك آخرون مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، الذي يقدم مستوىً رائعًا“.

وعن إمكانية تعاقده مع لاوتارو، لو كان مديرًا رياضيًا لبرشلونة، قال سواريز:“سيعتمد ذلك على الظروف، وما يحتاجه النادي في تلك اللحظة.. فربما يكون لديه بالفعل مهاجم رائع، وليس في حاجة إليه“.

وواصل:“من الواضح أنه هداف رائع، لكن الواقع يقول إنه لاعب في إنتر ميلان الآن“.

وأشار سواريز، الذي يكمل 33 عامًا في يناير، إلى أنه يتفهم رغبة برشلونة، في التعاقد مع مهاجم شاب جديد.

الوجهة المقبلة

وألمح لويس سواريز إلى وجهته المقبلة، الرحيل عن النادي الكتالوني، في تصريحات نقلتها شبكة ”ESPN“ العالمية.

ويرتبط سواريز بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، وعلق اللاعب على مستقبله ووجهته المحتملة وقال:“الدوري الأمريكي أثبت في السنوات الأخيرة أنه مسابقة قوية“.

وأضاف:“هناك مواهب شابة مميزة خاصة من قارة أمريكا الجنوبية، وهذا ما يؤكد مدى تخطيط المسؤولين من أجل تطوير تلك الرياضة ورغبتهم في زيادة قوتها“.

وتابع سواريز:“يحاولون أن يكون هناك خليط من اللاعبين المخضرمين من الدوريات الأوروبية مع اللاعبين الشباب“.

وعن إمكانية انتقاله إلى أمريكا، قال مهاجم ليفربول وأياكس السابق:“عقدي مستمر مع برشلونة، وسعيد بتواجدي هنا، ولكن لا أحد يعلم ماذا سيحدث في المستقبل“.

وأردف:“بالتأكيد الدوري الأمريكي بطولة تجذب النجوم له، ولكن كل ما أسعى إليه في الوقت الحالي هو الحفاظ على أدائي حتى أستمر في أقوى الدوريات في العالم“.

وأكمل سواريز:“سأتخذ القرار مع عائلتي التي يهمني استقرارها، ولكن إذا ما سألتني عن رأيي فاللعب في الدوري الأمريكي فرصة جيدة“.

وانضم سواريز إلى برشلونة صيف العام 2014، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، وسجل للنادي الكتالوني 187 هدفًا وصنع 98، في 262 مباراة، وهو الهداف الثالث على قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الكتالوني.

وسجل سواريز الموسم الحالي 10 أهداف، وصنع هدفين في 15 مباراة، في حين يتصدر نادي برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.