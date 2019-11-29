ضربة قوية لبرشلونة بغياب ديمبلي عشرة أسابيع

أعلن برشلونة متصدر الدوري الإسباني رسميًا غياب جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الملاعب نحو عشرة أسابيع (شهرين ونصف الشهر)؛ بسبب إصابة في عضلات فخذه اليسرى.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: إن ديمبلي أصيب في الدقيقة 26 خلال مواجهة فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي.

وأصيب ديمبلي خلال المباراة وشارك بدلًا منه مواطنه أنطوان غريزمان، واستغل الفرصة وأجاد وسجل هدفًا في الثلاثية.

وشارك الدولي الفرنسي في ثماني مباريات حتى الآن هذا الموسم، بينها أربع في الدوري وأربع في دوري الأبطال وسجل هدفًا واحدًا في مرمى إشبيلية في كامب نو في الدوري.

وهذه المرة الثامنة التي يتعرض خلالها ديمبلي للإصابة مع برشلونة في غضون عامين، ولم يشارك بشكل منتظم مع الفريق الكتالوني.

مما لا شك فيه أن هذه الإصابة تمثل ضربة قوية للمدير الفني إرنستو فالفيردي، الذي لن يكون قادرًا على الاعتماد على ديمبلي حتى فبراير/شباط المقبل.

ويعتمد فالفيردي على ديمبلي كبديل للثلاثي الهجومي المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز والفرنسي غريزمان، لكنه سيستعين بديمبلي مع انطلاق مباريات أدوار خروج المغلوب في دور الأبطال في فبراير/شباط المقبل.

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها الجناح الفرنسي للإصابة، فهي الثالثة هذا الموسم ولم يشارك سوى في تسع مباريات.

وحاول المدرب فالفيردي وجماهير برشلونة دعم الجناح الفرنسي الذي كان تواجده في التشكيل الأساسي أمام بروسيا دورتموند، فريقه السابق، مفاجأة مدرب برشلونة على حساب غريزمان.

وتعود أول إصابة تعرض لها ديمبلي مع برشلونة إلى 17 سبتمبر عام 2017، خلال مباراة فريقه أمام خيتافي بالليجا الإسبانية، وأدت إلى غيابه عن 20 مباراة، ليعود إلى الملاعب في مطلع عام 2018.

ولكن عودته للملاعب لم تكن بالفأل الحسن، حيث تعرض لانتكاسة جديدة خلال مباراة ريال سوسيداد في 15 يناير/ كانون الثاني 2018، بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الجانبية للفخذ الأيسر، ليغيب على إثرها عن الملاعب مرة أخرى لمدة 4 أسابيع تقريبًا، فقده برشلونة في ذلك الوقت سبع مباريات.

ومنذ بداية عام 2019 الحالي، تعرض ديمبلي خلالها لست إصابات، كان أولها تعرضه لالتواء فى الكاحل خلال مشاركته أمام فريق ليغانيس بالليجا، في 21 يناير/كانون الثاني.