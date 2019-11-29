مدرب الهلال السعودي السابق يدخل قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي في برشلونة

لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة الإسباني، في ظل تفاوت العروض والنتائج التي يقدمها الفريق الكتالوني خلال الموسم الجاري، وخروجه المهين من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، على يد روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي، على الترتيب.

رادار برشلونة يلتقط خيسوس

وأشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب نادي فلامنغو البرازيلي، دخل ترشيحات إدارة برشلونة لخلافة فالفيردي في مقعد القيادة الفنية للبلوغرانا.

وقالت قناة TyC Sports الأرجنتينية إن خيسوس، المتوج مع فلامنغو ببطولة كأس الليبرتادوريس مؤخرًا على حساب ريفر بليت الأرجنتيني في نهائي درامي انتهى لصالح بطل البرازيل 2-1 في الثواني الأخيرة، أصبح أحد المرشحين لقيادة البارسا في الموسم المقبل.

وتابعت ”ينتهي عقد خيسوس مع فلامنغو بنهاية الموسم الجاري، منتصف عام 2020، ولا يزال موقفه من التجديد مع الفريق غامضًا، رغم محاولات رئيس النادي رودلفو لانديم لاستمرار المدرب المخضرم مع النادي البرازيلي“.

وقال لانديم: ”أعتقد أن لدينا الفرصة كي نحافظ على خيسوس معنا، ليستمر رفقة فلامنغو مجددًا، لم تحدث مفاوضات حتى الآن، واتفقنا على أن يكون التركيز منصبًا على تحقيق البطولات، قبل الحديث عن تجديد التعاقد، وهو أمر مؤجل حاليًا“.

وأشار رئيس فلامنغو إلى أن بداية التفاوض مع خيسوس ستكون بعد مشاركة النادي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر في ديسمبر المقبل.

وقاد خيسوس، 65 عامًا، العديد من الأندية البرتغالية، وعلى رأسها بنفيكا وسبورتنغ لشبونة، إضافة إلى نادي الهلال السعودي، قبل أن يستقر في فلامنغو البرازيلي بعقد لمدة عام واحد فقط في يونيو الماضي.

وقالت تقارير صحفية إن موقف مارسيلو غالاردو، مدرب نادي ريفر بليت الأرجنتيني، لم يتغير إزاء تدريب برشلونة، عقب خسارة بطل الأرجنتين لبطولة كأس أمريكا الجنوبية، ليبرتادوريس، أمام فلامنغو 1-2 في المباراة النهائية.

موقف غالاردو

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن خسارة غالاردو لكوبا أمريكا لم تغيّر شيئًا في موقف برشلونة من التعاقد معه لخلافة إرنستو فالفيردي، في مقعد القيادة الفنية للعملاق الكتالوني.

وتابعت ”خسارة ريفر بليت للبطولة القارية لم تؤثر مطلقًا على فرص غالاردو في تدريب برشلونة، لأن المدرب لم يكن من الأساس على رادار النادي الكتالوني“.

وأضافت ”لم يتم طرح اسم غالاردو على طاولة رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والمدير الرياضي للنادي إريك أبيدال، وهما صاحبا القرار الأول والأخير فيما يتعلق بفريق كرة القدم بالنادي“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن التقرير الذي أذاعته إحدى محطات التليفزيون الأرجنتينية وتحدث عن مفاوضات بين برشلونة وغالاردو لم يكن يستند إلى أي معلومات صحيحة، إلا أن وسائل الإعلام الموالية لنادي ريال مدريد التقطت تلك المعلومات التي لا أساس لها من الصحة، وروّجت إليها، ووصلت إلى مرحلة التأكيد أن غالاردو هو المرشح المفضل لمواطنه ليونيل ميسي في قيادة برشلونة.

ووصفت ”موندو ديبورتيفو“ تلك التقارير بأنها ”ملفقة“، وكان الهدف منها زعزعة الاستقرار الفني لبرشلونة، من خلال إثارة الشكوك حول المدرب فالفيردي.