زيدان ينهي الجدل حول مستقبل فينيسيوس جونيور

أنهى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الجدل حول مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تقارير عن رحيله في يناير المقبل.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال مدريد مع ديبورتيفو ألافيس غدًا السبت، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني ”فينيسيوس جونيور لن يرحل لأي مكان في يناير، هو مستمر معنا في ريال مدريد“.

وأضاف زيدان ”ما تغيّر في وضع فينيسيوس هو وجود ايدين هازارد ورودريغو جوس معه، ويجب الاختيار بينهم لكنه يتدرب بصورة جيدة“.

وغاب فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 19 عامًا، عن قائمة ريال مدريد في المباراتين الماضيتين أمام ريال سوسيداد وباريس سان جيرمان بقرار فني من زيدان، ما أثار الشكوك حول استمراراه في ظل حديث عن رغبة ميلان في ضم اللاعب.

وانضم فينيسيوس لصفوف ريال مدريد من فلامنغو البرازيلي، صيف العام 2018 مقابل 40 مليون يورو، وشارك الموسم الحالي في 11 مباراة، بواقع 44 دقيقة، سجل فيها هدفًا وصنع هدفًا، مقابل 31 مباراة الموسم الماضي، سجل فيها 3 أهداف وصنع 12.

ويملك ريال مدريد 28 نقطة من 13 مباراة، في صدارة الترتيب، لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن برشلونة.